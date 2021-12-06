رغم تعاطف الخطيب .. شوبير يعلن خبرًا صادمًا بشأن كهربا في الأهلي

أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أصبح لم يعد لديه قناعات جيدة بمحمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق.



وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي ، موسيماني أصبحت قناعاته غير جيدة بكهربا لذا لابد أن يبادر اللاعب بالرحيل عن القلعة الحمراء للحصول على فرصة المشاركة فى المباريات من جديد حتي لو يخرج على سبيل الإعارة .



وأضاف : " إدارة الأهلى متعاطفة مع كهربا و يريدون عودة كهربا وإشراكه فى المباريات ولكن حتى محمود الخطيب رئيس النادى لايملك حق إشراك اللاعب رغم تعاطفه معه".



وعلى جانب أخر ، يعود الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لتدريباته اليوم بإستاد مختار التتش بعد راحة سلبية استمرت قرابة 10 أيام بسبب توقف مسابقة الدوري لمشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب المقامة حالياً في الدوحة.

ويقود بيتسو موسيماني تدريبات الفريق بدءاً من اليوم استعداداً لمواجهة السوبر الأفريقي المقرر لها 24 ديسمبر الجاري بالدوحة أمام الرجاء البيضاوي.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2021، التي أجريت بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بمدينة زيورخ السويسرية، عن مواجهة الأهلي أمام مونتيري المكسيكي في افتتاح مبارياته بالدور ربع النهائي للبطولة.

فيما سيواجه الفائز من مباراة الأهلي ومونتيري، فريق بالميراس البرازيلي في الدور نصف النهائي.

وستقام مباراة الافتتاح يوم 3 فبراير، بمواجهة الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور التمهيدي، وسيلتقي الفائز من الفريقين مع الهلال السعودي في الدور ربع النهائي.