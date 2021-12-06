تعرف على جدول أعمال مجلس الأهلي في اجتماعه الأول

تعود الحياة من جديد لتدب داخل أركان النادي الأهلي سواء كروياً أو إدارياً بعد فترة من التوقف استمرت قرابة الــ10 أيام ، ومن المقرر أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعه الأول عقب انتخابه رسمياً وفوز قائمة محمود الخطيب.

وسيكون الاجتماع في الثالثة عصر الأربعاء المقبل دون حضور العامري فاروق الذي فاز بمنصب نائب رئيس النادي بالتزكية ولكن رفضت الجهة الإدارية واللجنة الأولمبية اعتماد ذلك فقرر اللجوء لمحكمة القضاء الإداري.

ويناقش المجلس في اجتماعه العديد من الملفات علي رأسها تشكيل اللجان وترشيح أسم المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق للقيام بأعمال رئيس المكتب التنفيذي للنادي، مع إعادة تفويض محمود الخطيب بالإشراف علي قطاع الكره ومن الوارد ان يكون هناك قرار بإدراج اسم حسام غالي عضو المجلس في لجنة التخطيط ليكون معاوناً مع بيبو في إدارة الملف مع شركة الكرة برئاسة ياسين منصور.

كما يقوم المجلس بتشكيل لدراسة موقف مديري الفروع والمقر الرئيسي والأمن ومديري الإدارات والتي تنتهي عقودهم بنهاية شهر ديسمبر الجاري ، والاقرب لرئاسة تلك اللجنة هو محمد الغزاوي عضو المجلس وسيكون من ضمن تشكيها طارق قنديل ومحمد الدماطي .