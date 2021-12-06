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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معلومات الوزراء يكشف حقيقة إعداد نماذج استرشادية لمختلف المراحل الدراسية

حقيقة إعداد نماذج
حقيقة إعداد نماذج استرشادية لمختلف المراحل الدراسية

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداول في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، حول إعداد نماذج استرشادية لمختلف المراحل الدراسية بنظام التعليم الجديد للعام الدراسي الحالي 2021/2022 .

 

وقال المركز، إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم، والتي نفت صحة ما انتشر حول إعداد نماذج استرشادية لمختلف المراحل الدراسية بنظام التعليم الجديد للعام الدراسي الحالي 2021/2022 .

 

ونفي المركز ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي ، أنباء بشأن أداء طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحانات شهر ديسمبر الجاري، بديلاً عن امتحانات منتصف العام الدراسي 2021/2022.

 

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لأداء طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحانات شهر ديسمبر الجاري بديلاً عن امتحانات منتصف العام الدراسي 2021/2022، مُشددةً على أن امتحانات شهر ديسمبر التي انعقدت اليوم الأحد الموافق 5 ديسمبر 2021 لطلاب الصف الرابع الابتدائي ، تُعد بمثابة اختبارات شهرية لتدريب التلاميذ على طرق التقييم وقياس نواتج التعلم، لتغطية ما تم  دراسته من المناهج حتى منتصف نوفمبر ٢٠٢١ فقط.

 

وتابع: وهذا ليس بديلاً عن امتحانات منتصف العام الدراسي 2021/2022، حيث سيتم عقد امتحانات منتصف العام الدراسي 2021/2022 لصفوف النقل بما فيها الصف الرابع الابتدائي في مواعيدها المقررة يوم السبت الموافق 15 يناير 2022، وفقاً للخريطة الزمنية المقررة للعام الدراسي الجاري 2021/2022، والتي ستتضمن منهج الفصل الدراسي الأول بأكمله.

 

وفي سياق متصل، تم الإعلان عن جدول امتحانات شهر ديسمبر الجاري لطلاب الصف الرابع الابتدائي، حيث يؤدي الطلاب أول امتحان اليوم 5 ديسمبر في اللغة العربية والتربية الدينية والامتحان الثاني يوم 6ديسمبر في العلوم والمهارات المهنية، والامتحان الثالث في 7 ديسمبر في الدراسات الاجتماعية وICT، كما يؤدي الطلاب يوم 8 ديسمبر امتحان اللغة الإنجليزية، ويوم 9 ديسمبر امتحان الرياضيات.


وناشد مركز معلومات الوزراء ، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

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