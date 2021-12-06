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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أفضل ممثل بالقاهرة السينمائي..

محمد ممدوح لصدى البلد: قلة وجودة أفلام الطريق في السينما المصرية حمسني لـ أبو صدام

محمد ممدوح
محمد ممدوح

كشف الفنان محمد ممدوح عن كواليس تحضيره لـ شخصية سائق التريلا ضمن أحداث فيلم أبو صدام، والذى حصد عنه جائزة أفضل ممثل فى الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائى. 

 

وتابع محمد ممدوح فى لقاء مصور مع موقع صدى البلد، أنه استعد للشخصية من خلال جلسات جمعته مع سائق تريلا، بالإضافة إلى جلسات العمل مع المخرجة نادين خان وكاتب السيناريو والحوار محمود عزت، مؤكداً أن كل هذا مكنه من تجسيد  تلك الشخصية المركبة.

 

وأضاف محمد ممدوح أن أفلام الطريق التى قدمت فى السينما المصرية كانت جيدة للغاية رغم قلتها، وهذا الأمر شجعه على تقديمها خاصة لا صناعة السينما تحتاج إلى تقديم أنواع جديدة ومختلفة بدلاً من الاكتفاء بنوع أو نوعين. 

وكان قد أكد الفنان محمد ممدح سعادته الشديدة بمشاركة فيلمه أبو صدام فى المسابقة الرسمية لـ مهرجان القاهرة السينمائي .

وتابع محمد ممدوح فى تصريحات سابقة لـ صدى البلد ، فخور باختيار أبو صدام للمشاركة فى مهرجان القاهرة السينمائي ، فشرف لأى ممثل ان يمثل بلده بعمل سينمائي فى مهرجان تابع لها  .

وكان قد أعرب محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة، عن سعادته لاختيار فيلم "أبو صدام"، الذي تدور أحداثه على مدار 96 دقيقة، ليكون الفيلم المصري في المسابقة الدولية التي ستقام ضمن فعاليات الدورة المنتظرة، مضيفا أن الفيلم سيعرض عالميا للمرة الأولى للجمهور، وهو من إخراج نادين خان، التي يفخر بتواجدها ضمن السينمائيين المشاركين بأفلامهم هذا العام، واصفا إياها بأنها مخرجة ذات موهبة كبيرة وتتمتع برؤية ثرية، ورغم أنها مُقلة في أعمالها، فإنها دائما ما تلجأ لاستخدام لغة بصرية مختلفة تضفي على أفلامها بصمتها الخاصة.

فيما أشاد آندرو محسن، مدير المكتب الفني للمهرجان، بمستوى الفيلم، مؤكدا أنه يعد من أفضل الأفلام المصرية التي اختارها المهرجان خلال السنوات الأخيرة، متوقعا أن ينال ذلك العمل استحسانا جماهيريا كبيرا وأن يحصد العديد من ردود الأفعال الإيجابية فور عرضه.

في نفس السياق، أكدت مخرجة الفيلم نادين خان، على سعادتها بانتماء "أبو صدام"، لمهرجان القاهرة، خاصة أن الجمهور سيشاهد لأول مرة هذا الفيلم الذي يدور حول سائق تريلا ذو خبرة، يحصل على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، وبينما يحاول إنجاز مهمته على أكمل وجه، يتعرض لموقف يجعل الأمور تخرج عن سيطرته.

وعن اختيار الأبطال، كشفت "خان"، أن كل من سيظهر خلال الأحداث هم من ضيوف الشرف، عدا الفنانين محمد ممدوح، وأحمد داش، فهما يقومان بدوري البطولة، لافتة إلى أنهما كانا خيارها الأول للعمل منذ البداية، وهذا ما أسفر عن تناغم رائع أمام الكاميرا، أكثر مما كانت تتوقع.

 

 

 

 

محمد ممدوح الفنان محمد ممدوح مهرجان القاهرة السينمائي محمد حفظي القاهرة السينمائي محمود عزت

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