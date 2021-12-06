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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تطبيق هدهد.. مساعد ذكي وإرشادي للفلاح .. تفاصيل

تطبيق هدهد
تطبيق هدهد

 تطبيق هدهد يعد أحد روافد الجهود المبذولة للتحول الرقمي بوزارة الزراعة ، فهو الوسيلة الإلكترونية التى تتواصل بها الوزارة مع الفلاحين، وهذا التطبيق الخاص بالمشروع متاح على الهواتف التي تعمل بأنظمة «أندرويد» وأطلقته وزارة الزراعة .

 

وأكد الدكتور أحمد طوبال مستشار وزير الزراعة للتحول الرقمى، إن التحول الرقمى طال إطلاق تطبيق هدهد وهو تطبيق إرشاد زراعي ذكى مع المزارع المصرى البسيط وهو يستطيع أن يعرف منه باستمرار الحالة الجوية وأفضل فترة يمكن الزراعة فيها ووقت الحصاد والإرشادات المختلفة حتى يستطيع زيادة الإنتاج.

 

تطبيق إرشادى زراعى

وأضاف "طوبال" خلال حوار ل"صدى البلد " أن تطبيق هدهد يتيح تطبيق أهم الارشادات حول الأسمدة الزراعية، وكذلك أسعار المنتجات الزراعية يوم بيوم بحيث يعرف المزارع أسعار السلع الحقيقية.

 

وأشار "مستشار وزير الزراعة للتحول الرقمى " إلي أن تطبيق هدهد يتيح خاصية مكافحة الأمراض والآفات الزراعية حيث أنه من خلال تطبيق هدهد يقوم المزارع بتصوير الآفة أو الوباء ويقوم التطبيق بالرد عليه حتى يقوم بمكافحته بطريقة متقدمة .

 

وقال محمد القرش متحدث وزارة الزراعة ومعاون الوزير، إن الوزارة تسعى بكل إمكانياتها من أجل التواصل مع الفلاحين وتسهيل جميع الخدمات عليهم من خلال المشاريع والمنصات الإلكترونية التى تطلقها، ويعد مشروع "هدهد" من أهم المشروعات التي سوف تطلقها الوزارة خلال الفترة الراهنة والتى تساعد الفلاحين وتعد وسيلة للتواصل معهم.

 

وأضاف "القرش" خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مشروع هدهد يتيح للمزارعين خاصية السؤال والاجابة عن جميع المحاصيل المختلفة والتغيرات الخاصة بالأسعار والطقس والتوصيات الفنية للمحاصيل الاستراتيجية، موضحًا أن الوزارة تقوم بميكنة 20 خدمة من خدمات الوزارة وجارٍ إطلاقها على بوابة مصر الرقمية، وميكنة خدمات الحجر الزراعي وربط الموانئ المصرية وخدمات المعامل تمهيداً للتوسع في تقديم الخدمات بشكل رقمي .

 

وأشار "متحدث وزارة الزراعة " إلى أن وزير الزراعة السيد القصير وجه بسرعة إطلاق مشروع "هدهد" المساعد الذكي للفلاح المصري الذي سيساعد على ترشيد استهلاك المياه.

وزير الزراعة تحول الرقمي هدهد تطبيق هدهد الإرشادات الأسمدة الزراعية المنتجات الزراعية التحول الرقمي

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