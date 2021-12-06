نشرة أخبار العالم.. أوميكرون يسيطر على الإصابات في جنوب أفريقيا.. تصريحات صادمة لعالمة بريطانية بشأن كورونا.. وجورج قرداحي يوجه رسالة لولي العهد السعودي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من أهم الأخبار على الساحتين الإقليمية والدولية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

تصريحات صادمة لمبتكرة لقاح أسترازينيكا بشأن كورونا ومتحوراته

حذرت مبتكرة لقاح "أكسفورد - أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد، من أن المعركة مع الوباء الذي قتل حتى الآن أكثر من 5 ملايين شخص حول العالم، لم تنته بعد وستكون مستمرة.

ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، فمع تزايد المخاوف من التهديد الذي بات يشكله المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، قالت سارة جيلبرت "من الواضح بشكل متزايد أن هذا الوباء لم ينته معنا"، مشيرة إلى أن الجائحة التالية قد تكون أسوأ وأكثر فتكًا.

جاءت تصريحات جيلبرت في الوقت الذي أخبر فيه أحد المستشارين العلميين، الحكومة البريطانية، بأن المتحور "أوميكرون" ينتشر بسرعة كبيرة في المملكة المتحدة، لافتًا إلى أن قواعد السفر التي تبدأ غدًا الثلاثاء ستكون متأخرة جدًا لمنع موجة محتملة من العدوى.

وكانت وكالة الأمن الصحي البريطانية، سجلت أمس الأحد، 86 إصابة جديدة للمتحور "أوميكرون"، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات حتى الآن 246 حالة.

وقالت المساهمة في اختراع لقاح أسترازينيكا، خلال محاضرة تبث اليوم الاثنين، على هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "على الرغم من الطبيعة المدمرة للوباء الذي استمر عامين وأصاب أكثر من 265 مليون شخص، إلا أن الوباء القادم قد يكون أكثر عدوى وربما يحصد المزيد من الأرواح".

وأضافت: "لن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يهدد فيها فيروس حياتنا وسبل عيشنا"، لافتة "الحقيقة هي أن التالي قد يكون أسوأ. يمكن أن يكون أكثر عدوى، أو فتكا، أو كليهما معًا".

كما شددت أستاذ اللقاحات بجامعة أكسفورد، على ضرورة عدم إهدار التقدم العلمي والمعرفة المكتسبة في الأبحاث التي تكافح فيروس كورونا، داعية إلى الاستثمار في العلم والأبحاث الطبية في مجال مكافحة الأوبئة مثلما يتم تمويل القوات المسلحة والاستخبارات والدبلوماسية للدفاع ضد الحروب.

وعن المتحور الجديد لكورونا، ذكرت جيلبرت أن أوميكرون يحتوي على طفرات تزيد من قابلية انتقال الفيروس، مضيفة أن الأجسام المضادة الناتجة عن التطعيم أو العدوى السابقة قد تكون أقل فعالية في منع الإصابة به.

لكنها قالت أيضًا إن تقليل الحماية من الإصابة بالوباء "لا يعني بالضرورة خفض الحماية من المرض الشديد والوفاة"، مؤكدة ضرورة توخي الحذر واتخاذ الخطوات لإبطاء انتشار هذا النوع الجديد من كورونا.

قبل قمة دول مجلس التعاون.. ولي العهد السعودي يبدأ من عمان جولة خليجية

يبدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، جولة خليجية تشمل سلطنة عمان والإمارات والبحرين وقطر والكويت، قبيل قمة دول مجلس التعاون التي تحتضنها الرياض منتصف الشهر الجاري.

أكدت مصادر ديبلوماسية لـ «الراي» أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيزور الكويت قبل انعقاد القمة الخليجية في الرياض المقرر أن تعقد 14 ديسمبر الجاري.

وقالت المصادر إن من المرتقب أن يزور الأمير محمد بن سلمان الكويت الخميس المقبل.

ويستهل ولي العهد السعودي، تلك الجولة بزيارة رسمية لسلطنة عمان، حيث سيتم «بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، خدمة لمصالح البلدين، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعبين لمستقبل أكثر ازدهاراً»، بحسب ما جاء في بيان لديوان البلاط السلطاني العماني.

وسيلتقي بن سلمان بالسلطان هيثم بن طارق، حيث سيتم إطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة تشمل الاستثمارات في مشروع إقامة منطقة صناعية في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم والتعاون بمجال الطاقة.

كما من المتوقع أن يبحث ولي العهد السعودي مع زعماء الخليج تعزيز التعاون وتنسيق المواقف بين دول مجلس التعاون الست، فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والعربية والدولية، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

بعد استقالته.. جورج قرداحي يوجه رسالة لولي العهد السعودي

وجه وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، بعد استقالته، رسالة إلى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

وقال قرداحي في أول لقاء له بعد تقديم استقالته عبر برنامج "وهلق شو": "أقول لسمو الأمير محمد بن سلمان إنه لما تولى ولاية العهد أنا شخصيا وكثير من الناس استبشرنا كثيرا خاصة أنه بدأ عملية إصلاح وعملية تغيير في المملكة العربية السعودية لم يسبق لها مثيل.. حتى أنا في إحدى المقابلات قلت إن هذا الأمير يبني الدولة السعودية الرابعة لأن الآن نحن عايشين في الدولة السعودية الثالثة التي أرسى دعائمها المغفور له الملك عبد العزيز".

وأضاف قرداحي: "أقول له إنه بهذه الشجاعة التي تصرف فيها في المملكة وبهذه الفروسية التي تصرف بها في المملكة وغير كل المفاهيم التي كانت سائدة يعني حرر كل شيء، بقدر أقول له ممكن هو بقرار منه أن يفرض سلام الشجعان في اليمن ويضع حدا لهذه الحرب".

وتابع قوله: “كرمال لبنان لازم يعرف ومن خلال والده الله يطول بعمره، الملك سلمان، الذي أمضى كثيرا أياما من شبابه هون في لبنان والذي كان عنده أصدقاء كثر من اللبنانيين وكان يحب اللبنانيين كثيرا، أنه يرجع شوي يلتفت على لبنان ويتذكر ماضي والده في لبنان”.

وأكد: "لبنان بلد ما بحياته بكل طوائفه وبكل أحزابه حتى الأحزاب التي هم يعارضوها.. كل لبنان بحبهم.. بحب المملكة العربية السعودية، ولبنان يحفظ الجميل للمملكة العربية السعودية لأن المملكة كانت دائما كانت تقف إلى جانب لبنان الوحيدة تقريبا في الملمات الكبرى التي كان يتعرض لها".

اجتماع مغلق.. الكرملين يكشف تفاصيل جديدة عن قمة بوتين وبايدن

كشف الكرملين، اليوم الاثنين، عن تفاصيل إجراء القمة الافتراضية المقررة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، غدًا الثلاثاء.

ووفقًا لقناة "روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن القمة الروسية الأمريكية لن تبث بشكل مباشر، ومن المخطط أن يجري عرض اللقطات الأولى للقاء الذي سيتم عن طريق الفيديو، وعقب ذلك سيكون اجتماع الزعيمين مغلقا.

وحول الوقت المتوقع لبدء المحادثات، أوضح بيسكوف: "حوالي الساعة السادسة مساء (بتوقيت موسكو)"، مضيفا: "نعتقد أن هذا سيكون مؤتمر فيديو شاملا ومطولا بما فيه الكفاية، وسيكون مؤتمرا بواسطة اتصالات فيديو آمنة. نعتقد أنها ستكون طويلة زمنيا".

فيما يتعلق بمشاركة وفود في القمة، قال بيسكوف: "نحن نعني أن هذه ستكون محادثة بين الرئيسين مباشرة، ولا أستطيع أن أقول من سيكون بجانب الرئيس بايدن".

وأوضح أن بوتين قبل كل مفاوضات مهمة يتواصل بالوزراء المعنيين ورؤساء الإدارات، قائلا: "جميع الشخصيات المنخرطة في علاقاتنا الثنائية، هم على اتصال دائم بالرئيس الروسي".

وأشار بيسكوف ، إلى أن بوتين وبايدن سيناقشان التوترات حول أوكرانيا وتقدم الناتو إلى حدود الاتحاد الروسي ومبادرة الزعيم الروسي بشأن الضمانات الأمنية، و"سيكون من الضروري مناقشة كيفية تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها في جنيف، والمضي إلى الأمام، ومعرفة ما يتم تنفيذه بالكامل، الأمر الذي يتطلب جهودا إضافية. وبالطبع، العلاقات الثنائية التي لا تزال في حالة مؤسفة".

وأكد أن الضمانات الأمنية لا يمكن أن تكون أحادية الجانب، وولا تكون إلا "متبادلة"، مشيرا إلى أن "الرئيس بوتين هو السياسي الذي يصر على أن تكون العلاقات الثنائية ذات طبيعة عادلة ومحترمة متبادلة".

ويعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، غدًا الثلاثاء، اجتماعا عبر الفيديو، وذلك وسط التوتر والصراع القائم بين بلديهما على خلفية أزمة أوكرانيا خاصة.

ويتهم حلف شمال الأطلسي "الناتو" الذي تتزعمه أمريكا، روسيا بتعزيز قواتها قرب أوكرانيا مما أثار مخاوف من هجوم محتمل، إلا أن موسكو تنفي أي خطة من هذا القبيل.

رئيس جنوب أفريقيا: أوميكرون يسيطر على الإصابات في أنحاء البلاد

أكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أن سلاح البلاد الوحيد ضد المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" هو التطعيم، لافتًا إلى أنه يبدو أنه يسيطر على إصابات معظم مقاطعات الدولة.

وحسب قناة "العربية"، أضاف رامافوزا أن بلاده لا تعرف بعد تداعيات متحور "أوميكرون" على نظامها الصحي لكنها مستعدة للأمر.

كما دعا إلى اجتماع عاجل لمجلس قيادة فيروس كورونا هذا الأسبوع لمناقشة أعداد الإصابات المتزايدة وتأثير متحور "أوميكرون".

وكانت جنوب إفريقيا سجلت 11125 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة وحيدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة لمصاب بمتحور أوميكرون، بالإضافة إلى تصريح رئيس البلاد بأن معدل دخول المستشفى لم يرتفع عن السابق.

يذكر أن الدكتورة أنجليكا كوتزي، رئيس الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا مكتشفة متحور أوميكرون، قالت إن هناك فارقا بين أعراض الإصابة بدلتا وأوميكرون في علامة رئيسية أن المصابين بالأخير لا يعانون من فقدان حاستي الشم والتذوق".

وأوضحت في مداخلة عبر تطبيق " سكايب"، خلال برنامج " كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، على شاشة " ON": "إذا تناول الشخص اللقاح وأصيب بالمتحور أوميكرون فإن الأعراض ستكون ضعيفة أقل بكثير من الذين لم يأخذوا اللقاح".

وأشارت: "إذا تناول الشخص اللقاح فإن فرص انتشار المرض منه إلى الآخرين تكون قليلة جدا"، مردفه: "من لم يتم تطعيمهم سينشرون الفيروس بنسبة 100%".

وأوضحت: "الذين لم يتناولون اللقاح سيواجهون خطرا كبيرا إذا لم يتم تطعيمهم"، لافته: "الجرعة التعزيزية في جنوب أفريقيا ستكون من فايزر وستعطي لكل من هو فوق الستين عاما، ولكل من يعمل في المجال الصحي يأخذون هذه الجرعة بعد مرور 6 أشهر من الجرعة الثانية".