نشرة أخبار العالم.. ارتفاع عدد قتلى بركان إندونيسيا.. صفقات عسكرية ضخمة بين السعودية وفرنسا.. دراسة خطيرة عن متحور أوميكرون

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية مجموعة من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

البرهان: جيش السودان سيترك الساحة السياسية في هذا الموعد

أكد الفريق عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة في مقابلة مع وكالة "رويترز" البريطانية أن الجيش السوداني سيترك الساحة السياسية بعد الانتخابات المقررة في عام 2023.

السعودية وفرنسا.. تفاصيل صفقات عسكرية ضخمة بالتزامن مع زيارة ماكرون

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي PIF، أمس السبت، عن توقيع اتفاقية مشروع مشترك مع إيرباص في مجال الطيران العسكري، إضافة إلى مشروع مشترك مع مجموعة فيجياك أيرو الفرنسية، والشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (دُسر)، وتأسيس شركة "سامي فيجياك أيرو للتصنيع ذ.م.م." بهدف بناء منشأة تصنيع عالي الدقة في المملكة العربية السعودية لإنتاج مكونات هياكل الطائرات.

ارتفاع قتلى ثوران بركان سيميرو إلى 13 شخصاً

وحسب "رويترز"، قال المتحدث باسم وكالة الحد من الكوارث في إندونيسيا إن عدد قتلى ثوران بركان سيميرو في جزيرة جاوة يبلغ الآن 13 قتيلا.

دراسة خطيرة: متحور أوميكرون يشارك المادة الوراثية لـ نزلات البرد

كشفت دراسة حديثة عن احتمالية أن يكون متحور فيروس كورونا الجديد، أوميكرون، أكثر قابلية للعدوى بسبب مشاركته المادة الوراثية مع نزلات البرد واسعة الانتشار خاصة في فصل الشتاء.

أمريكا والاتحاد الأوروبي وقوى غربية تتهم طالبان بارتكاب "إعدامات جماعية"

أصدرت حكومات كل من الولايات المتحدة وأستراليا وبلجيكا وبلغاريا وكندا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليابان وهولندا ونيوزيلندا ومقدونيا الشمالية ، بولندا والبرتغال ورومانيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وبريطانيا وأوكرانيا بيانا مشتركاً يتهم حركة طالبان في افغانستان بتنفيذ "إعدامات جماعية" بحق عناصر شرطة أفغان سابقين.

بعد ثوران بركان سيريمو..زلزال عنيف يضرب إندونيسيا

هز زلزال عنيف بقوة 6 درجات ريختر شمال جزيرة هالماهيرا في إندونيسيا بحسب ما أفاد به مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

إصابة وزير خارجية دولة أوروبية بفيروس كورونا

أعلنت وزارة خارجية فنلندا إصابة وزير الخارجية بيكا هافيستو بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه أخضع نفسه للحجر الصحي المنزلي.