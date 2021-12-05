عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نشرة أخبار العالم.. ارتفاع عدد قتلى بركان إندونيسيا.. صفقات عسكرية ضخمة بين السعودية وفرنسا.. دراسة خطيرة عن متحور أوميكرون

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية مجموعة من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

البرهان: جيش السودان سيترك الساحة السياسية في هذا الموعد
أكد الفريق عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة في مقابلة مع وكالة "رويترز" البريطانية أن  الجيش السوداني سيترك الساحة السياسية بعد الانتخابات المقررة في عام 2023.

السعودية وفرنسا.. تفاصيل صفقات عسكرية ضخمة بالتزامن مع زيارة ماكرون
أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي PIF، أمس السبت، عن توقيع اتفاقية مشروع مشترك مع إيرباص في مجال الطيران العسكري، إضافة إلى مشروع مشترك مع مجموعة فيجياك أيرو  الفرنسية، والشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (دُسر)، وتأسيس شركة "سامي فيجياك أيرو للتصنيع ذ.م.م." بهدف بناء منشأة تصنيع عالي الدقة في المملكة العربية السعودية لإنتاج مكونات هياكل الطائرات.

ارتفاع قتلى ثوران بركان سيميرو إلى 13 شخصاً
وحسب "رويترز"، قال المتحدث باسم وكالة الحد من الكوارث في إندونيسيا إن عدد قتلى ثوران بركان سيميرو في جزيرة جاوة يبلغ الآن 13 قتيلا.

دراسة خطيرة: متحور أوميكرون يشارك المادة الوراثية لـ نزلات البرد
كشفت دراسة حديثة عن احتمالية أن يكون متحور فيروس كورونا الجديد، أوميكرون، أكثر قابلية للعدوى بسبب مشاركته المادة الوراثية مع نزلات البرد واسعة الانتشار خاصة في فصل الشتاء.

أمريكا والاتحاد الأوروبي وقوى غربية تتهم طالبان بارتكاب "إعدامات جماعية"
أصدرت حكومات كل من الولايات المتحدة وأستراليا وبلجيكا وبلغاريا وكندا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليابان وهولندا ونيوزيلندا ومقدونيا الشمالية ، بولندا والبرتغال ورومانيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وبريطانيا وأوكرانيا بيانا مشتركاً يتهم حركة طالبان في افغانستان بتنفيذ "إعدامات جماعية" بحق عناصر شرطة أفغان سابقين.

بعد ثوران بركان سيريمو..زلزال عنيف يضرب إندونيسيا
هز زلزال عنيف بقوة 6 درجات ريختر شمال جزيرة هالماهيرا في إندونيسيا بحسب ما أفاد به مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

إصابة وزير خارجية دولة أوروبية بفيروس كورونا
أعلنت وزارة خارجية فنلندا إصابة وزير الخارجية بيكا هافيستو بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه أخضع نفسه للحجر الصحي المنزلي.

اندونيسيا السعودية فرنسا اوميكرون طالبان

ترشيحاتنا

التنمية المحلية تتلقى بلاغات المواطنين عن تراكمات الفساد عبر صوتك مسموع

تناول القهوة منزوعة الكافيين أثناء الحمل .. تعرفي على المقدار الآمن .. والآثار الجانبية للاستهلاك الزائد

أخبار الفن| القصة الكاملة لطلاق شيرين وحسام حبيب.. محطات مأساوية في حياة فايزة أحمد

قبل مناقشتهما بالشيوخ.. تعرف على مقترح أكاديمية المحاماة وقانون حماية المسنين

محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب قذف الخطيب .. اليوم

أخبار السيارات| 5 سيارات دفع رباعي موديل 2021 داخل السوق العماني.. ترقيات جديدة لـ راديكال SR3 XX وSR10.. أبرز 5 سيارات صينية في البحرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدرب السودان يفجر مفاجأة بعد خسارته أمام منتخب مصر بخماسية

استمرار نوة قاسم .. تعطيل الدراسة غدا بالإسكندرية |فيديو

مضى العقد .. ميدو يفجر مفاجأة عن عمر كمال عبد الواحد |فيديو

بعد أسبوعين .. البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

هشتاج بن شرقي يتصدر تريند تويتر .. شاهد

أنا أسد ومش ضعيفة.. بكاء سمية الألفي على 12 طفلا أجهضتهم أسمتهم أحمد الفيشاوي (فيديو)

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 5- 12- 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بجلد ذاته.. لماذا عشق القصبجي أم كلثوم ورفض الثراء والشهرة ليظل بجوارها؟

اهتم مسرحه بالعدالة.. كيف استلهم الفريد فرج المسيحي التراث الإسلامي؟

طفل ليلة ونفسي ميطلعش ابنه.. حكاية تيتوس الفيشاوي حفيد سمية الألفي؟

مات ديمون وبروس ويليس في المقدمة.. كيف تنبأت السينما بظهور فيروسات أوميكرون وكورونا؟

فيديو

فيديوجراف.. مجاعة وفيضانات وفيروس مميت .. تنبؤات العرافة العمياء لـ 2022

اختارتني من وسط الكل.. عروس تترك حفل زفافها لأجل قطة |فيديو

تفتيش المطاعم .. العثور على رءوس حمير في ترعة بالبحيرة |فيديو جراف

حبسني وخوفني.. التحقيق مع مصطفى فهمى بسبب فاتن موسى

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ