دراسة خطيرة: متحور أوميكرون يشارك المادة الوراثية لـ نزلات البرد

كشفت دراسة حديثة عن احتمالية أن يكون متحور فيروس كورونا الجديد، أوميكرون، أكثر قابلية للعدوى بسبب مشاركته المادة الوراثية مع نزلات البرد واسعة الانتشار خاصة في فصل الشتاء.

وحسب موقع "ذا هيل" الأمريكي، قال باحثون من كامبريدج، ماساتشوستس، في دراسة أولية، إن متغير أوميكرون ربما يكون قد تطور من الفيروس المرتبط بنزلات البرد، مما يشير إلى أن المتحور يمكن أن يكون أكثر قابلية للانتقال مما كان يعتقد سابقًا.

وأصدرت شركة "Nference"، وهي شكة طبية حيوية، بيانات تكشف أن أوميكرون يشارك مادة وراثية مماثلة لـ"HCoV-229E"، وهو فيروس كورونا بشري يسبب أعراض نزلات البرد. يفترض الباحثون أن أوميكرون تطور من فرد 'مصاب بشكل مشترك' بفيروس "كوفيد 19" و"HCoV-229E".

وقارنت الشركة أيضاً المادة الجينية لـ"أوميكرون" مع متغيرات فيروس كورونا "كوفيد 19" الأخرى، بما في ذلك متغير دلتا السائد والقابل للانتقال بشكل كبير. ووجدوا أن طفرات أوميكرون تبلغ 26 طفرة متغيرة عن المتحور.

وظهر متحور أوميكرون لأول مرة في جنوب أفريقيا في 24 نوفمبر، قبل أن ينتشر إلى أكثر من 20 دولة في 6 قارات، بما في ذلك الولايات المتحدة، خلال أسبوع تقريبا.

ولم تعلن منظمة الصحة العالمية أو مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن المتغير أكثر فتكًا أو أكثر قابلية للانتقال، لكن انتشاره - أسرع بكثير من دلتا - أثار قلق العالم وخبراء الصحة العامة. الولايات المتحدة من بين عدد من الدول التي تقيد السفر من عدة دول في جنوب إفريقيا.

وشهدت جنوب إفريقيا ، التي شهدت هدوءًا قبل اكتشاف أوميكرون، ارتفاعًا في عدد الحالات من حوالي 2000 يوميًا في عيد الشكر إلى أكثر من 11000 يوميًا يوم الخميس.

وقال أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، إن قدرة أوميكرون على الموت والانتقال، وكذلك قدرة اللقاحات على مكافحتها، لا تزال غير واضحة.

وأضاف:"سنحصل على هذه المعلومات. سنحصل على الكثير من المعلومات".