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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع قتلى ثوران بركان سيميرو إلى 13 شخصاً

صدى البلد

أعلنت السلطات في إندونيسيا اليوم الأحد، ارتفاعاً كبيراً في حصيلة وفيات ثوران بركان سيميرو.

وحسب "رويترز"، قال المتحدث باسم وكالة الحد من الكوارث في إندونيسيا إن عدد قتلى ثوران بركان سيميرو في جزيرة جاوة يبلغ الآن 13 قتيلا.

وقال عبد المهاري إنه تم التعرف على اثنين من الثلاثة عشر. وقالت الوكالة في وقت سابق إن العشرات نُقلوا إلى المستشفى، معظمهم يعانون من حروق.

وقالت وكالة الحد من الكوارث في إندونيسيا، اليوم الأحد، إن عشرة من عمال المناجم حوصروا بعد ثوران بركان سيميرو في إندونيسيا تم إجلائهم إلى بر الأمان.

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وألقى جبل سيميرو، أعلى جبل في جزيرة جاوة، أبراجًا من الرماد والسحب الساخنة يوم السبت غطت القرى المجاورة في مقاطعة جاوا الشرقية ودفع الناس للفرار في حالة من الذعر.

وقالت السلطات إن الانفجار البركاني قطع جسرا استراتيجيا يربط منطقتين في منطقة لوماجانج القريبة بمدينة مالانج وأدى إلى تدمير المباني.

وفي وقت سابق، قال إميل درداك، نائب محافظ جاوة الشرقية، لقناة مترو تي في الإخبارية، إنه تم الإبلاغ عن وفاة واحدة أخرى، ليرتفع العدد الإجمالي إلى اثنين. بينما قالت الوكالة إن 35 شخصًا على الأقل نقلوا إلى المستشفى، بينما قال نائب رئيس لوماجانج إن 41 شخصًا أصيبوا بحروق.

ثوران بركان سيميرو اندونيسيا جزيرة جاوة

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