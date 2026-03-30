الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

صور فتاة دون علمها.. جنايات المنصورة تقضى بسجن ترزى 5 أعوام

همت الحسينى

قضت جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم، بالسجن 5 أعوام علي "ترزي حريمي"، بعد قيامه بتصوير فتاة خلسة دون علمها أثناء تغيير ملابسها داخل غرفة خلع الملابس الملحقة بمحله فى مدينة المنصورة.

صدر الحكم برئاسة المستشار اسامة عاكف احمد، والمستشار محمد عمر عبدالجواد، والمستشار محمود محمد خليفة وسكرتارية أحمد مجر في القضية رقم 12477 لسنة 2025 جنايات قسم ثان المنصورة والمقيدة برقم 4015 لسنة 2025 كلي جنوب المنصورة. 

كان المستشار مصطفى عبدالباقي تركيا ، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية قد أحال المتهم "إيهاب. ع .ع، 56 عاما " ترزي مقيم ثان المنصورة محافظة الدقهلية، لأنه في 4 ديسمبر 2025 بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة قد تعرض للطفلة "ن. م.أ" بأن قام بالتقاط مقطع مرئي أثناء قيامها باستبدال ملابسها حال كشفها عن مواضع عفتها، وفي المكان المعد لذلك، وكان ذلك باستخدام هاتفه المحمول بقصد الحصول على منفعة جنسية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها بأن التقط لها بواسطة إحدى الأجهزة الإلكترونية "هاتفه النقال" مقطعا مرئيا لها في مكان خاص بغير رضاها.

وأدلت المجني عليها "ن. م. أ" 15 عاما بشهادتها حيث أنها أتت لمحل الواقعة "المحل" الخاص بالمتهم "الترزي" وذلك لإعادة قياس الثياب، وما أن حسرت ملابسها عنها حتى انكشف بصرها لهاتف محمول موضوع بإحدي جوانب الغرفة، فدخلها الشك والريبة ولما تفحصته تبين انه خاص بالمتهم ومضبوط علي وضع التصوير فبادرت بوقف التسجيل القائم وأرسلت المقطع إلى هاتفها الخاص، ثم عمدت بعد ذلك لمحوه من هاتف المتهم، وانصرفت على الفور وأبلغت ذويها "الشاهدين الثاني والثالث" بما استبان لها من فعل المتهم.

الدقهليه محكمه جنايات المنصوره

