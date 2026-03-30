محافظ الدقهلية يتابع أعمال إزالة الاشغالات بحي غرب المنصورة

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بالتنسيق مع اللواء عصام هلال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، أعمال حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات شملت ميدان الشيخ حسانين وشارع السلخانة وشارع بورسعيد وشارع الجلاء وميدان الطميهي، بنطاق حي غرب المنصورة، في إطار الجهود المستمرة لإعادة الانضباط للشارع العام، وتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

شارك في الحملة، اللواء علي خضر مساعد أول وزير الداخلية، والعقيد عقل صالح مدير مرافق الدقهلية، العقيد صلاح نعيم وكيل الإدارة، والمقدم محمود يعقوب رئيس مباحث الإدارة، واللواء وائل الشربيني مدير متابعة مكتب المحافظ.

كما شارك في الحملة محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة طارق جاد، سهام صلاح، نائب رئيس الحي،

عادل، محمود ابو ليله،احمد سليم، علي القناوي من قسم الاشغالات.

وأكد محافظ الدقهلية أن الحملات مستمرة بشكل يومي ومفاجئ، ولن يتم السماح بعودة أي إشغالات أو تعديات على حرم الطريق أو الأرصفة، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أهمية منع تواجد الباعة الجائلين بالشارع العام، والتصدي لأي محاولات لإعاقة حركة المرور أو المشاة، مع التأكيد على التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان نجاح الحملات وتحقيق أهدافها.

ووجه " مرزوق" رئيس حي غرب المنصورة، بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال رفع الإشغالات، والتأكيد على عدم السماح بوجود أي تعديات مرة أخرى، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولاً بأول، والحفاظ على المستوى اللائق الذي يليق بمدينة المنصورة.

وأكد محافظ الدقهلية على استمرار تواجد الحملات المشتركة من شرطة المرافق ومباحث المرافق ومسؤولي الحي وإدارة الإشغالات بنطاق مدينة المنصورة، لضمان دوام الانضباط وعدم السماح بعودة المخالفات مرة أخرى.