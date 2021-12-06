كأس العرب.. توقعات الجماهير لـ مباراة مصر والجزائر ..فيديو

يستعد المنتخب الوطني لخوض مباراته الأخيرة في دور المجموعات ببطولة كأس العرب المقامة فى قطر.

وتفاعلت عدسة صدي البلد مع الجماهير المشجعة في الشوارع لترصد توقعاتهم للنتيجة النهائية للقاء منتخب مصر والجزائر القادم.

وقال محمود نصر، إن فوز مصر في مباراته السابقة أمام السودان يرجع لعدم تكافؤ مهارة الفريقين مع بعضهما، والمؤشر الذي سيحدد استعداد منتخب مصر هي مباراته أمام نظيره منتخب الجزائر.

من جانبه أوضح أحمد قدورة، أن مباراة مصر ضد الجزائر ستكون قوية ومليئة بالتحدي من قبل منتخبنا، مؤكداً أن الفريق الجزائرى قوي ولا يستهان بقدراته.

وتابع عبد الله كمال، أن النتيجة النهائية لآخر مباراة خاضها المنتخب لا تعد دليلا علي قدراته فالجماهير كانت متوقعة مثل هذه النتيجة قبل بدء المباراة، ولكن ما نأمله أن يسعدنا الفراعنة المصريين بمباراة ممتعة واستعداد قوي ونتيجة مشرفة في لقائه القادم مع الجزائر.



وتقام مباراة مصر والجزائر الثلاثاء المقبل 7 نوفمبر 2021 على ستاد الجنوب، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت الجزائر العاصمة.

وضمن المنتخبان التأهل لربع النهائي بعد الجولة الثانية، فقد فاز كل منهما على لبنان والسودان في الجولتين الأولى والثانية، ويتقاسم منتخبا مصر والجزائر صدارة المجموعة حتى الآن برصيد 6 نقاط بعد تساوى المنتخبين فى عدد النقاط والأهداف المسجلة وعدم استقبال أى منتخب أهداف فى أول جولتين من البطولة لتحسم المباراة المنتظرة بينهما فى الجولة الثالثة والأخيرة متصدر المجموعة.