سيدة عراقية تبني داراً لرعاية الحيوانات الضالة.. فيديو

عرضت فضائية العربية، تقريراً لسيدة عراقية ترعى الحيوانات الضالة، وتبنى لهم دار خاصة بهم.

حيث استأجرت سيدة عراقية بإمكانياتها الخاصة، قطعة أرض وحولتها إلى دار رعاية القطط والكلاب الضالة التي تعرضت للعنف والإهمال في العاصمة بغداد.

تعتني السيدة “أم عبودي” بـ 14 كلبا ضالا وأكثر من 70 قطة، تعرضت للعنف والإصابة في أجسامها، على أرض تبلغ مساحتها 500 متر مربع غربي بغداد.

ويلفت السلوك الوجداني للسيدة العراقية الانتباه باعتباره حالة نادرة في بلد يتعرض فيه الحيوانات الضالة لعنف شديد، وسط غياب الردع.

وفى سياق أخر، قالت ندى حافظ، صاحبة مبادرة "أمان" لإطعام الحيوانات فى الشارع، إن المبادرة تهتم بكافة حيوانات الشارع الضالة، وليس الكلاب والقطط فقط، كما قيل.

وأوضحت ندى حافظ، في أثناء مداخلتها الهاتفية مع برنامج "إنبوكس" المذاع على قناة صدى البلد، أن الفريق يقوم بحملات خارج المحافظات كل يوم جمعة، وذلك في إطار مبادرتهم للحماية والمحافظة على حيوانات الشارع.

وأشارت صاحبة مبادرة "أمان" لإطعام الحيوانات فى الشارع، إلى أن الحملة تهتم بالحيوانات لعدم قدرتهم على طلب الطعام وعدم القدرة على التعبير عما يشعرون به، وذلك على عكس الإنسان، موضحة أن التعامل مع الحيوانات يكسب البشر شعورا بالرحمة والإحساس.

وأكدت ندى حافظ، أن السلوك العدوانى لدى الحيوانات يعود إلى معاملة الناس معهم، لافتة إلى أن فى حالة عدم تعرضهم للضرب يتعاملون بكل أريحية مع البشر.

