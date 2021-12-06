بعد لقاء الرئيس بذوي الهمم.. خبير تعليم يشيد بتطبيق مادة احترام الآخر

قال الطفل مهند عماد من أصحاب الهمم المشاركين في احتفالية "قادرون باختلاف"، وصاحب فكرة تدريس مادة "احترام الآخر"، في المناهج، إنه سعيد باستجابة الرئيس السيسي وتطبيق تدريس المادة في المناهج، مؤكدا أنه إحساس رائع لا يمكن وصفه.

وكان الطفل "مهند" قد طلب من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال، في شهر ديسمبر الماضي، بتدريس مادة احترام الآخر، ووجه السيد الرئيس وزارة التربية والتعليم بالعمل على تطبيق المقترح.

وأكد الدكتور محمد فتح الله الخبير التربوي، ان منهج القيم واحترام الأخر من أحدث المناهج التي تم استحداثها في المرحلة الابتدائية ، وهو منهج يخاطب عقل ووجدان الطفل من خلال قصص وحكايات من واقع حياته اليومية وأبطالها أشخاص يراهم ويتعامل معهم ، مشيرًا الي ان في هذه القصص يسلك الافراد سلوكيات متنوعة صحيحة او خاطئة ثم يأتي دور الطفل ليناقش ويبرر ويتأمل ويحكي مواقف مشابهة عاشها أو رآها وكيف كان سلوكه وهل سيتغير هذا السلوك بعد المرور بهذه الخبرة أم لا.

وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة ل "صدي البلد" أن من أبرز الأشياء التي يجب ان تدرس في هذه المناهج هو تعلم كيفية الاستماع إلى الآخرين دون الهجوم المستميت حيث تثبت احترام الآخر الإنصات له بكل اهتمام و الصمت أثناء حديث أحدهم تجاهك و الاستماع بشكل جيد أثناء الحديث و ذلك يؤثر بصورة كبيرة على الشخص المتكلم فيشعر بإنصاتك لحديثه و اهتمامك به .

وأضاف الدكتور محمد فتح الله، أن فكرة النقاش مع الأشخاص المتكلمين تعني أنك كنت منصتا جيدا لحديثهم و تكترث للمواضيع الذي كان يتحدث خلالها اثناء نقاشه، فإن المناقشة تدعم الأفكار و تدفع المتكلم للتحدث باستفاضة و بشكل أكبر عن نفسه و ينتج عنها ثقة في النفس أكثر .

وأشار الخبير التربوي، إلى انه لا يمكن أن يتوافق الجميع على رأي واحد ، فإن احترام رأي الآخر واجب والاعتراض يكون بشكل لائق و يحمل نوعا من أنواع الاحترام و تقدير لمشاعر الآخرين .

وأوضح: "على الإعلام دور هام فهو يلعب في تشكيل الأخلاق، حيث شهدت السينما أو التليفزيون إنحدارًا في المحتوى الفني من خلال تقديم نماذج البلطجية كنجوم، كما أنها ساهمت في انتشار الألفاظ البذيئة ونشر أنماط مجتمعية يرفضها المجتمع المصري والترويج لها".

وطالب الخبير التربوي، أن يهتم الإعلام بإنتاج برامج تزرع الأخلاق مثل عودة برامج الأطفال أبلة فضيلة، أو غيرها وعودة السينما النظيفة البعيدة عن العنف والبلطجة".

وكان قد نشر الدكتور طارق شوقى ،وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ،لمحات من كتاب "القيم واحترام الآخر" للصف الرابع الابتدائي

وقال وزير التربية والتعليم ، " نحن نستعد لاطلاق المناهج الحديدة للصف الرابع الابتدائي من نظام التعليم المصري الجديد (تعليم ٢)، يسعدني ان أشارككم بعض الصفحات من كتاب "القيم واحترام الآخر" لهذا العام وكذلك أعلن ان الوزارة قد انتهت من تأليف وطباعة هذه السلسلة من الصف الاول الابتدائي وحتى الصف الرابع الابتدائي لترسيخ هذه القيم لدى أبنائنا منذ الصغر".