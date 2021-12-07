اليوم.. ألسن عين شمس تطلق النسخة الثانية من مسابقة الابتكار "ألسنيون يبتكرون"

أعلنت وحدة دعم الابتكار وريادة الأعمال (iHub)، بكلية الألسن جامعة عين شمس، انطلاق النسخة الثانية من مسابقة الابتكار "ألسنيون يبتكرون" (٢٠٢٢).

ويأتي ذلك تحت رعاية أ.د.محمود المتيني، رئيس الجامعة، أ.د.عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،أ.د.أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف أ.د.ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أ.د.أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د.رضوى قطيط، مدير الوحدة.

وأوضحت أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، أنه سيتم فتح باب التقدم للمسابقة من ٧ إلى ١٢ ديسمبر الجاري ، وذلك خلال ثلاثة مسارات وهي: مسار الابتكار، لمن لديه فكرة مبتكرة لحل مشكلة ما (لغوية، اجتماعية، بيئية، ...إلخ) ، ومسار الباحثين: لطلاب الماجيستير أو الدكتوراه ممن لديهم بحث تصلح فكرته لأن يكون له مخرج تطبيقي، ومسار ريادة الأعمال: للطلاب والخريجين أصحاب الأعمال الريادية الابتكارية.

لافتة إلى أنه سيحصل المتنافسون في المراحل النهائية على ورش عمل مجانية يقدمها خبراء من مركز الابتكار في مهارات العرض ومهارات تصميم نموذج أعمال تجاري استعدادا لعرض أفكارهم أمام لجنة تحكيم تضم خبراء في مجال الابتكار وريادة الأعمال.

كما أن الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى الطلاب والخريجين والباحثين سيشاركون في مسابقة "عين شمس تبتكر" حيث يتم منح الفائزين بها جوائز مالية.