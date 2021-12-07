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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بتقديم تسهيلات لجذب شريحة كبيرة من المستثمرين لمصر

مجلس النواب
مجلس النواب

طالب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خفيض أسعار الطاقة في مصر من حيث الكهرباء والغاز لتشجيع  المستثمرين وجذب شريحة أكبر للاستثمار داخل مصر.


وقال محمد بدراوي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الاستثمار في مصر يحتاج إلى عدد من الإجراءات لكي ينهض، مؤكدًا أن من أبرز التوصيات التي ينبغي أن تراعيها الحكومة هي خفض سعر الفائدة من جانب البنك المركزي لأقل من 10% لتشجيع المستثمرين لإنشاء مشروعات جديدة.

وأشار النائب أيضا إلى ضرورة أن يكون هناك هيئة واحدة لتخصيص الأراضي وتسهيل الإجراءات، لافتًا إلى أن هناك إجراءات معقدة جدًا تسبب أزمة للمستثمرين كبيرة.

يذكر أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور محمد معيط وزير المالية ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الجهود الوطنية "لإحلال الواردات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتوفير مستلزمات الإنتاج لصالح الصناعة الوطنية".

ووجه الرئيس بتعزيز خطوات الاعتماد على الصناعة الوطنية خاصةً من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية ومجتمع رجال الأعمال والقطاع الخاص والمستثمرين، وذلك بهدف إقامة مشروعات استثمارية تصنيعية لسد الفجوات الاستيرادية لعدد من مدخلات الإنتاج المغذية لخدمة كافة القطاعات التنموية، لاسيما قطاع الطاقة والانشاءات وبالتوازي دعم الطاقات الإنتاجية المتاحة حالياً.

واستعرضت نيفين جامع، أهم جوانب برنامج إحلال الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج المحلية للصناعة الوطنية، فضلاً عن الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لتحديد التوزيع النوعي لأهم الواردات السلعية من مستلزمات الإنتاج الكهربائية المستهدف تعزيز توطين صناعتها محلياً، خاصةً ما يتعلق بالمستلزمات المرتبطة مباشرةً بمشروعات التنمية.

البنك المركزي الكهرباء مجلس النواب الكهرباء والغاز لجنة الخطة والموازنة تخصيص الأراضي

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