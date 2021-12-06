سنتحول لأعداء على أرض الملعب.. كيف يرى كيروش وبوقرة مباراة مصر و الجزائر

أقل من 24 ساعة تفصلنا عن مواجهة تاريخية بين منتخبي مصر والجزائر المرشحين للفوز ببطولة كأس العرب 2021 في قطر.

مباراة مصر والجزائر، الوحيدة حتى الآن التي بيعت تذاكرها بالكامل ( 40 ألف تذكرة ) على الرغم أن الفريقين تأهلا بالفعل للدور الثاني من البطولة.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن زيادة عدد التذاكر بسبب زيادة الإقبال على شراء تذاكر المباراة التي سيتحدد على أثرها بطل المجموعة الرابعة.

متساويان في كل شيء

يمتلك منتخب مصر 6 نقاط و 6 أهداف من فوزين، على لبنان 1 / 0 وعلى السودان 5/ 0، ويمتلك منتخب الجزائر 6 نقاط و6 أهداف من فوزين، على السودان 4 / 0 وعلى لبنان 2 / 0، ما يعني ان النتخبين متساويان في النقاط والأهداف.

ويبرز حاليًا التساؤل الأهم حول المباراة الحاسمة بين مصر والجزائر إذا انتهت بالتعادل، لمن سيذهب المركز الاول ؟.

ويحاول كل فريق الظفر ببطاقة التأهل الأولى ليبتعد عن لقاء منتخب المغرب في دور الـ 8 والذي يحتل صدارة المجموعة الثالثة، بينما قد يواجه صاحب المركز الأول منتخب الأردن.

والمفارقة العجيبة ان منتخبي مصر والجزائر متساويان أيضًا في اللعب النظيف حيث حصل لاعبو منتخب مصر على 3 بطاقات صفراء، وحصل منتخب الجزائر على طرد مباشر.

مباراة ثأرية

أخر المواجهات بين مصر والجزائر كانت في كأس الأمم الإفريقية 2010 عندما فازت مصر برباعية نظيفة وأقصت الجزائر من نصف نهائي البطولة.

وقبلها كانت المواجهة الحاسمة في أم درمان التي أهلت الجزائر إلى مونديال 2010 بجنوب إفريقيا.

وتأتي مباراة مصر والجزائر بذكريات الماضي الثأري للفريقين حيث يحاول كل منتخب فرض سيطرته على الكرة العربية بما يمتلك من لاعبين كبار وخبرات عالية على الرغم من غياب نجمي الفريق محمد صلاح ورياض محرز.

أعداء على أرض الملعب

مجيد بوقرة كان واحد ممن حضروا موقعة أم درمان كما كان لاعبًا في مباراة الأربعة الشهيرة لمنتخب مصر، وبدوره يرى المباراة من وجهة نظر تنافسية حادة.

ونقلت الصحافة الجزائرية عن بوقرة تصريحاته عن المباراة: "قبل كل شيء نحن مسلمون وإخوة، لكننا سنتحول إلى أعداء صغار في الملعب، وبعدها تعود كل الأمور إلى طبيعتها، اللاعبين جاهزون للقاء ولديهم حافز كبير للفوز على مصر".

كأنه نهائي

من جانبه، يستعد كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي للمنتخب المصري بأوراقه الرابحة لبماراة الجزائر، مع شكوك في اشتراك أفشة نجم الفريق بسبب اصابة عضلية.

كيروش قال في المؤتمر الصحفي: أنا متحمس جدًا لمباراة الغد أمام الجزائر، ستكون مباراة ممتعة لمحبي كرة القدم والمشجعين، نحن نتطلع لهذه المباراة، وسنعمل على تقديم الأفضل مثل كل مباراة نلعبها.

وتابع: نحن محترفون، ونلعب جميع المباريات كأنها مباريات نهائية، سواء هذه المباريات كانت في مرحلة المجموعات أو ربع نهائي أو حتي في نصف النهائي، سنقدم كل ما لدينا مثلما نفعل في جميع المباريات، و جاهزون لمباراة الغد.

كأس العرب FIFA قطر 2021

وانطلقت بطولة كأس العرب 2021 الثلاثاء الماضي في الدوحة، بمشاركة 16 منتخبًا عربيًا بينها منتخب مصر الذي يغيب عنه اللاعبون المحترفون في أوروبا.

وتعتمد قطر أعلى مستويات التنظيم والتكنولوجيا في التفاصيل التنظيمية للبطولة التي تُعد بروفة عملية لكأس العالم 2022 الذي ينطلق لأول مرة من خلال تنظيم عربي.

واستطاعت قطر أن تحصل على الاعتماد الرسمي من فيفا لبطولة كأس العرب للمرة الأولى في تاريخها، كنسخة استثنائية وهامة ربما لن تتكرر مرة أخرى.