طحنون بن زايد عن اجتماعاته في إيران: نقطة تحول في العلاقات

نقلت وسائل الإعلام الإيرانية اليوم الإثنين، عن مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد، الذي زار طهران اليوم، أن الاجتماعات التي يجريها في طهران ستكون نقطة تحول في العلاقات بين الإمارات وإيران.

وحسب وكالة "إيلنا" الإيرانية، قال مستشار الأمن القومي الشيخ طحنون بن زايد خلال الاجتماع مع الرئيس الإيراني:"نحن أبناء هذه المنطقة ولدينا مصير مشترك، لذا فإن تطوير العلاقات بين البلدين هو على جدول أعمالنا".

وقال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان ، في إشارة إلى محادثاته التفصيلية مع نظيره الإيراني علي شمخاني، إن "هذه اللقاءات ستكون نقطة تحول في العلاقات بين البلدين وستعمل على تحسين الوضع الأمني".

وأكد بن زايد: "نحن مستعدون لتطوير التعاون ونأمل أن يبدأ فصل جديد من العلاقات بين البلدين مع زيارة آية الله رئيسي لدولة الإمارات".

وأبلغ مستشار الأمن القومي الإماراتي خلال الاجتماع الرئيس الإيراني بالدعوة الرسمية من رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد لزيارة الإمارات.

