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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قطر: توقيت زيارة أردوغان وولي العهد السعودي للدوحة صدفة.. هل يلتقيان؟

صدى البلد

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن توقيت زيارتي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدولة قطر جاء مصادفة.

 

جاء تصريح وزير الخارجية القطري خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في الدوحة اليوم الاثنين، قبل ساعات من وصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارة رسمية إلى قطر.

 

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام سعودية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بدأ اليوم الاثنين، جولة خليجية يستهلها بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان وتشمل أيضا الإمارات والبحرين وقطر والكويت، وذلك قبيل قمة دول مجلس التعاون التي تحتضنها الرياض منتصف الشهر الجاري.

قبل زيارته لـ قطر.. أردوغان : توطيد العلاقات بدول الخليج مهم لنا

السعودية.. ولي العهد في زيارة رسمية لدول مجلس التعاون الخليجي

 

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن تركيا لا تطلب من قطر إرسال أي أموال لمساعدتها في مواجهة انهيار قيمة الليرة، مضيفا أن المناقشات التي جرت قبل زيارة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى الدوحة تركزت فقط على تحسين العلاقات.

 

هل يحدث لقاء بن سلمان - أردوغان في الدوحة؟

وردا على سؤال عما إذا كان أردوغان سيطلب دعما اقتصاديا من قطر خلال محادثاته في الدوحة هذا الأسبوع، قال جاويش أوغلو إن تركيا اتخذت إجراءات للحد من تقلبات أسعار الصرف.

 

وأضاف أن البلدين سيوقعان مجموعة من الاتفاقيات في قطاعات مثل الصحة والتعليم مع تعزيز التعاون العسكري.

 

ونفى مصدر سعودي مطلع،  في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، عقد لقاء بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الدوحة التي يزورها الأخير اليوم وغدا لترؤوس جانب بلاده في اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا السابع مع قطر.


وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه لأنه غير مخول له بالحديث الى الإعلام، أن الأنباء التي ترددت عن عقد لقاء بين الأمير محمد وأردوغان في الدوحة بالتزامن مع زيارة الرئيس التركي وبدء جولة ولي العهد السعودي الخليجية اليوم "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

 

ودلل المصدر على ذلك بالقول "الأمير محمد سيصل إلى الدوحة الأربعاء المقبل أي بعد يوم من انتهاء زيارة اردوغان وبالتالي لن يلتقيا".

قطر أردوغان ولي العهد السعودي الرئيس التركي تشاووش أوغلو

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قطر: توقيت زيارة أردوغان وولي العهد السعودي للدوحة صدفة.. هل يلتقيان؟

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