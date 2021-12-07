احترسي إذا ظهرت عليك هذه الأعراض.. توجهي للطبيب فورا لمعاناتك من تسمم الحمل







تسمم الحمل هي حالة تعاني فيها المرأة من ارتفاع ضغط الدم والبروتين في البول أثناء الحمل أو بعد الولادة بفترة وجيزة. يحدث هذا عادة بعد 24 إلى 26 أسبوعًا من الحمل ، ويكون نادرًا قبل 20 أسبوعًا. على الرغم من ندرتها ، قد تظهر مقدمات الارتعاج في الأسابيع الستة الأولى بعد الولادة، قد تظهر مقدمات الارتعاج في وقت مبكر في أي وقت قبل 34 أسبوعًا من الحمل ، وغالبًا ما تكون مصحوبة بأعراض شديدة

لذلك نكشف لك فى هذا المقال عن أعراض تسمم الحمل.



و الأعراض والعلامات المبكرة قد تشمل ما قبل تسمم الحمل.

ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم)

بيلة بروتينية (بروتينات في البول)

لا يمكن أن يشير ارتفاع ضغط الدم وحده إلى تسمم الحمل ، وقد يشير هذا إلى مشاكل أخرى. تشير مجموعة من هذه الأعراض إلى وجود تسمم الحمل. غالبًا لا تلاحظ الأمهات الحوامل هذه الأعراض وغالبًا ما يتم تحديدها أثناء الفحوصات الطبية في زيارات ما قبل الولادة الروتينية.



قد تعاني الأمهات الحوامل من الأعراض التالية مع تقدم تسمم الحمل.

صداع شديد

استفراغ و غثيان

حرقة شديدة

مشاكل في الرؤية مثل رؤية الأضواء الساطعة أو عدم وضوح الرؤية

ألم تحت الضلوع

زيادة الوزن بسبب احتباس السوائل

وذمة مفاجئة (تورم) في الوجه واليدين والساقين والقدمين

الشعور بتوعك

يوصى بالاتصال بطبيبك على الفور إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض بدلاً من انتظار زيارة ما قبل الولادة التالية.