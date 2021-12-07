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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

تحتفل جامعة عين شمس باليوم العالمي للغة العربية، بالاشتراك مع مجمع اللغة العربية وبالتعاون مع هيئة الكتاب وهيئة قصور الثقافة، دار الأوبرا ، البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية والبيت الفني للمسرح؛ وبمشاركة نخبة متميزة من الشعراء والكتاب والفنانين؛ حيث يتم إعلان النتائج وتكريم الفائزين المشاركين في مسابقة الجامعة في مجالات شعر الفصحي - شعر العامية- كلمات الأغاني- إلقاء الشعر - القصة القصيرة - كتابة المقال - السيناريو والحوار - الرواية - التأليف المسرحي.

يأتي ذلك برئاسة ا.د. محمود المتيني رئيس الجامعة، وإشراف أ. د أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأ. د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتتضمن الاحتفالية عروضا فنية وفقرات لفريق كورال الجامعة،  موسيقي عربية، عزف، ويقدم منتخب الجامعة عرضا للفنون الشعبية وعرض للتنورة إلى جانب انشاد ديني وترانيم لفريق الجامعة بالإضافة إلي فقرات شعرية من إلقاء أساتذة وطلاب وموظفي الجامعة، وفقرة غنائية للمنشد الديني علي الهلباوي.

وتقام عروض فنية  للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية (وزارة الثقافة )، مسرح العرائس (البيت الفني للمسرح، وزارة الثقافة )

كما يقام عدة معارض منها:
معرض للفنون التشكيلية لطلاب الجامعة، معرض للكتاب بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة، معرض للفنون التشكيلية لدار الأوبرا المصرية، معرض للكتاب لمجمع اللغة العربية بالإضافة إلى معرض للفنون التشكيلية لأساتذة وطلاب كلية التربية النوعية.

كما يشهد الاحتفال تكريم رئيس وأعضاء لمجمع اللغوي للغة العربية من أساتذة الجامعة، وفقرة شعرية للدكتور احمد تيمور ويصاحبه الفنان سامح الصريطى،  والشاعر جمال بخيت ويصاحبه الفنان أحمد الحجار.


كما يقام خلال الاحتفالية ندوتين الأولى بعنوان "اللغة في الرواية العربية المعاصرة" تدير حلقة النقاش الإعلامية والكاتبة رولا خرسا ويشارك فيها: الروائي أحمد القرملاوى الحائز على جائزة كاتارا في الأدب ٢٠٢١، الكاتب الصحفي والروائي الأستاذ مصطفى عبيد، الكاتب والروائي الدكتور أسامة عبد الرؤوف الشاذلي أستاذ جراحة العظام. 
والندوة الثانية بعنوان (قصيدة النثر) التي تستضيف الشاعر إبراهيم بجالاتي، ا.د. جمال نيازي.

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