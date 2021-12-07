مؤسس مبادرة شجرها: نستهدف زراعة مليون شجرة مثمرة بحلول 2030

كشف المهندس عمر الديب مؤسس مبادرة شجرها، الهدف الرئيسي من المبادرة وآلية التنفيذ.

وقال الديب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عصر الشباب" والمذاع عبر قناة "اكسترا نيوز"،:" المبادرة هدفها الأساسى نشر ثقافة زراعة الأشجار المثمرة، ونشر ثقافة زراعة البلكونات والأسطح بالنباتات والأشجار المثمرة، بجانب نشر ثقافة التنمية المستدامة.

وتابع مؤسس مبادرة شجرها،:" مبادرة شجرها تستهدف زراعة مليون شجرة مثمرة بحلول 2030، موضحا:" نجحنا في إنشاء مبادرة زرع أشجار مثمرة في 16 محافظة".

وأكمل:" بعض الدول العربية شاركت معنا بقوة مثل اليمن وليبيا وسوريا، والمبادرة انتشرت في المدارس والجامعات 150 مدرسة وجامعة حكومية وخاصة ، وتكرمت ضمن أفضل 100 شاب في افريقيا في مجال التنمية المستدامة، والمبادرة حصلت على جائزة مبادرة التنمية 2020 .