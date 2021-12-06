إيمان الحصري: أصبت بتسمم في الدم والدكتور قال لإخوتي أدعوا لها.. فيديو

قالت الإعلامية إيمان الحصري، عن تفاصيل مرضها، إنها تحيي الفريق الطبي في مستشفى وادي النيل لأنهم أنقذوا حياتها حتى قبل استكمال رحلة العلاج في ألمانيا.

وأضافت إيمان الحصري في حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي": "الخطأ الطبي الذي تعرضت له في العلمية التي أجريتها حدثت بعده أخطاء في كل عملية أخرى أجريتها ".

وتابعت ايمان الحصري: "قعدت حوالي 3 شهور في المستشفى منهم شهر في العناية المركزة وأصبت بـ تسمم في الدم بسبب الخطأ الطبي الذي حدث في الأمعاء".

واستطردت إيمان الحصري: "في فترة من فترات مرضي، الطبيب بلغ اخواتي أنه أنهى كل شيء من الناحية الطبية معي وطلب منهم الدعاء لي وكانت الكلمة دي قاسية جدا".