عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الأوقاف يوضح سبب ترجمة القرآن إلى اللغة العبرية.. فيديو

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

علق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على ترجمة القرآن للعبرية، قائلا: "لدينا منهج طبيعي جدا".


وأضاف "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "في أوقات سابقة كانت وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بدأت بترجمة معاني القرآن إلى عدد من اللغات منها الإنجليزية والفرنسية والإسبانية"، متابعا: "جئنا لنكمل إلى باقي اللغات".


وأشار: "منذ عدة أشهر تم طباعة ترجمة معاني القرآن باللغة الأوردية، وانتهينا أيضا من ترجمة القرآن إلى اللغة اليونانية، وسيدفع به إلى المطبعة قريبا".


وأوضح: "بعض الزملاء الذين لديهم خبرة في مجال اللغات قالوا إن بعض الترجمات التي تمت إلى اللغة العبرية كانت بها بعض التحريف"، متابعا: "لكي نواجه هذا يجب أن تكون لدينا نسخة آمنة توضع في مواجهة أي نسخة بها تحريف أو تعبر عن رؤية المترجم ولا تعبر عن حقيقة النص، وسيقوم بذلك نخبة من أساتذة اللغة العبرية بكلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر".

المجلس الاعلى للشئون الاسلامية وزارة الأوقاف الفرنسية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف كلية اللغات والترجمة محمد مختار جمعة القرآن ترجمة القران اللغات والترجمة

ترشيحاتنا

جريمة الإسماعيلية| عالمة أزهرية : القاتل يقتل حتى لو كان تحت تأثير مخدر

هل يقع الطلاق من الزوج على الزوجة المجنونة؟ الأزهر يرد

إيمان الحصري: مهدوا لـ بنتي إني ممكن أكون مش موجودة

وزير الأوقاف: أنفقنا 7 مليار جنيه على عمارة المساجد في عهد السيسي.. فيديو

محمد صلاح ينشر صورة جديدة من داخل طائرة عبر تويتر.. شاهد

الصحة: تسجيل 871 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و43 حالة وفاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأقمار الصناعية ترصد| عاصفة باردة وأمطار تضرب البلاد خلال ساعات

رسالة عاجلة من الصحة لـ المصرين بشأن المتحور أوميكرون.. فيديو

السواحل الشمالية الأكثر تضررا من الأمطار..الأرصاد الجوية تفجر مفاجأة عن شتاء هذا العام..فيديو

أمطار وسرعة الرياح ستصل 70 كم.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

عاصفة شديدة.. تحذير عاجل من "الأرصاد" عن طقس الغد

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

تراجع أسعار الذهب.. ومفاجأة في سعر عيار 21 اليوم الإثنين

ضبط سكرتير عام محافظة القاهرة السابق لاتهامه بتربيح الغير مبلغ 76 مليون جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رياح تصل إلى حد العاصفة.. لماذا حذرت الأرصاد من طقس الأيام المقبلة؟

دراسة: متحور أوميكرون قادر على التهرب من مناعة الجسم المكتسبة

إطلالة مميزة لـ هند صبري ولبلبة في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

يسرا ونيللي كريم وهنيدي فى افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

فيديو

في مهرجان البحر الأحمر.. هالة صدقي: أول مرة أزور السعودية| فيديو

التمويل العقاري .. التفاصيل الكاملة لطرح 507 وحدات سكنية بأقساط على 30 سنة

خانّي وسابني متعلقة سنتين.. نجوى تطلب الخلع بعد 9 سنين زواج

خبطه في راسه وابتسم.. محمد حماقي في موقف محرج على مسرح جدة

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

اﻟﻤﺰﻳﺪ