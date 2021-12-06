وزير الأوقاف يوضح سبب ترجمة القرآن إلى اللغة العبرية.. فيديو

علق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على ترجمة القرآن للعبرية، قائلا: "لدينا منهج طبيعي جدا".



وأضاف "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "في أوقات سابقة كانت وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بدأت بترجمة معاني القرآن إلى عدد من اللغات منها الإنجليزية والفرنسية والإسبانية"، متابعا: "جئنا لنكمل إلى باقي اللغات".



وأشار: "منذ عدة أشهر تم طباعة ترجمة معاني القرآن باللغة الأوردية، وانتهينا أيضا من ترجمة القرآن إلى اللغة اليونانية، وسيدفع به إلى المطبعة قريبا".



وأوضح: "بعض الزملاء الذين لديهم خبرة في مجال اللغات قالوا إن بعض الترجمات التي تمت إلى اللغة العبرية كانت بها بعض التحريف"، متابعا: "لكي نواجه هذا يجب أن تكون لدينا نسخة آمنة توضع في مواجهة أي نسخة بها تحريف أو تعبر عن رؤية المترجم ولا تعبر عن حقيقة النص، وسيقوم بذلك نخبة من أساتذة اللغة العبرية بكلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر".