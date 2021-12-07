طارق حامد ينشر صورة من مران الفريق مع كارتيرون



شارك طارق حامد نجم نادى الزمالك متابعيه صورة جديدة له من مران الفريق امس وذلك عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"



وظهر نجم وسط القلعة البيضاء في الصورة رفقة رفقة المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون وانهالت عليه التعليقات.



ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 21 من الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.

وفاز الزمالك على بايونير بخماسية دون رد في المباراة الودية التي جمعت الفريقين أمس الأحد على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، ضمن استعدادات الفريق الأبيض للقاء المقاولون العرب.