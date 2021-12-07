طارق جبريل: لا أثق في أي اتفاق بشأن الزمالك الآن.. وهدفي مصلحة النادي

رفض طارق جبريل أمين صندوق نادي الزمالك السابق، التعليق حول وجود مطالبات بعودته لنادي الزمالك، ضمن لجنة جديدة يتم تعيينها من قبل وزارة الشباب والرياضة لإدارة الانتخابات.

وقال طارق جبريل، في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية etc: لن أفصح عن كواليس الأمور الدائرة حول عودتي لنادي الزمالك.

وأضاف: لا توجد أي أمور منطقية حدثت خلال السنة الأخيرة في نادي الزمالك، وهناك سيناريوهات تم تغييرها 3 مرات.

وتابع: هناك تخبط كبير ووعود واتفاقات لا يتم تنفيذها، ولا أثق في أي اتفاق يتم في نادي الزمالك الآن.

واختتم جبريل تصريحاته: هدفي مصلحة النادي فقط.. ولن أترشح في الانتخابات المقبلة.