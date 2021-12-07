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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظة دمياط

التحقيق مع مدرس منع طالب مريض سكر بدمياط من تناول سندوتش

صدى البلد

أحال بكر عيد  مدير الإدارة التعليمية بفارسكور بمحافظة دمياط   واقعه قيام مدرس بمدرسة عبدالمنعم مى بقريه البراشيه، بضرب تلميذ  مريض ويعاني من المرض السكرى للتحقيق مع المدرس حول الواقعة.

ترجع أحداث الواقعة عندما شعر طالب يدعى محمد طارق   بهبوط السكر في الدم وقام أثناء الحصة بتناول سندوتش  لرفع نسبة السكر بالدم خوفا من حرق السكر ، وقام المدرس بضرب التلميذ  ومنعه من تناول الأكل على الرغم  من أن الطالب أكد له انه مريض سكر  وشعر بحرق السكر ويجب أن يتناول اى طعام لرفع نسبه السكر في الدم.

يقول حمدى وهدان وكيل جمعيه أطفالنا والسكر القانونى  ، أن والد الطالب قد توجه  اليه يشكو من سوء معامله المدرس لابنه الطالب المريض بالسكر وانه قد ذهب للمدرس وأكد له أن ابنه مريض فما كان منه إلا أن وبخ الاب وطلب منه بسخري  أن يمكن ابنه بالمنزل ولايعلمه بالمدارس.

وتابع وهدان، أنه ذهب إلى مدير الإدارة التعليميه  وتقدم بمذكرة ضد المدرس وإدارة المدرس وعلى الفور تم فتح التحقيق في الواقعه واستدعاء المدرس وإدارة المدرسه للتحقيق معهم.

وأشار الى أن مافعله المدرس تجاه  الطالب المريض جريمة يعاقب عليها الإنسانية كما يعاقب عليها القانون فالطالب مريض ويجب أن يتم معاملته بشكل انسانه.

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دمياط مرض السكري طالب المدارس التعليم

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