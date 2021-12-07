بنت الجيران.. عمر كمال ينشر صورة جديدة مع شيماء المغربي



شارك المطرب عمر كمال جمهوره ومتابعيه بصورة له مع خطيبته شيماء المغربي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"



وظهر عمر كمال مع شيماء في احدث ظهور لهما بعد اعلان خطبتها السبت الماضي وكتب علي الصورة قائلا "بنت الجيران"



أعلن المطرب عمر كمال السبت الماضي ارتباطه بالمطربة شيماء المغربي، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"ونشر صورا له برفقة خطيبته وعلق عليها قائلا :"مفيش مبروك.



شيماء المغربى، من مواليد شهر أكتوبر من عام 2001، ولديها 20 عاما، وشاركت منذ أسابيع متابعيها بصور احتفالها بعيد ميلادها، وعلقت عليها قائلة: "سويت 20".



تعمل بالمجال الغنائى، وطرحت مؤخرا أغنية على طريقة المهرجانات بعنوان "فينك يا راحة"، وهى من كلمات كريم كالوشا، ألحان وليد العطار، توزيع شيندى وخليل، أورج أندرو الحاوى، مونتاج أحمد محمد، منتج فني محمد زهران.