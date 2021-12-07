التحالف العربي يعلن عن ضربة قوية لميليشيا الحوثي في صنعاء اليمنية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، عن تدمير مواقع مرتبطة بالصواريخ الباليستية والمسيرات داخل صنعاء اليمنية.

وقال التحالف العربي إن الأهداف شملت مخازن وورش لتجميع الصواريخ الباليستية والمسيرات، كما تم تدمير كهوف جبلية ومخازن سرية للصواريخ الباليستية على أطراف صنعاء.

كما أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية قصف من خلالها أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء اليمنية.

وقال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن: "العملية استجابة للتهديد والسلوك العدائي لمحاولات استهداف المدنيين، ونطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة".

وكشف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، عن استغلال ميليشيا الحوثي المنشآت المدنية ذات حصانة بعملياتها لاستهداف المدنيين.

وقال التحالف العربي: "بدأنا إجراءات قانونية فعلية لإسقاط الحصانة تتوافق مع القانون الدولي الإنساني، وعلى الحوثيين إعادة المنشآت المدنية لحالتها الطبيعية وإخلاء القدرات العسكرية منها".