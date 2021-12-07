بسبب الإقبال.. ليلة إضافية للعرض المسرحي حلم جميل غدا

أعلنت الصفحة الرسمية للمسرح العائم الكبير بالمنيل التابع للبيت الفني للمسرح، تقديم ليلة عرض إضافية للعرض المسرحي حلم جميل، للفنان الكوميدي سامح حسين، غدا الأربعاء، على المسرح العائم؛ وذلك بسبب الإقبال الجماهيري الكبير الذي تشهده المسرحية يوميا منذ افتتاحها.

حلم جميل.. تجربة مسرحية مختلفة تقدمها فرقة المسرح الكوميدي بالمسرح العائم لأول مرة بقيادة الفنان أيمن عزب مدير الفرقة، والعرض مقتبس من فيلم "city lights" للعالمي تشارلي شابلن، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول شاب صعلوك يجول في الشوارع، يرى أحد الأثرياء يقبل على الانتحار فيحاول إنقاذه، فيعجب الثري بشخصية الشاب الصعلوك ويقرر التعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، وفي منزل الثري يظهر الاختلاف والتباين بين المستوى الفكري والاجتماعي بين الثري والصعلوك.

العرض بطولة سامح حسين، سارة درزاوي، عزت زين، رشا فؤاد، جلال هجرسي، ناجح نعيم، طارق راغب، دراماتورج طارق رمضان، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، موسيقى هشام جبر، أشعار طارق علي، استعراضات ضياء شفيق، إضاءة أبو بكر الشريف، وإخراج إسلام إمام.