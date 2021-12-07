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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. إسرائيل تستهدف مرفأ سوريا .. بن شرقي يقترب من الدحيل القطري.. حادث مروع على كوبري 15 مايو

صدى البلد
صدى البلد

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية :  

 

لحظة استهداف الاحتلال الإسرائيلي لـ مرفأ اللاذقية السورية | فيديو

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر شريط فيديو لحظة استهداف مرفأ اللاذقية السورية بصواريخ إسرائيلية.


نجاة لاعب منتخب مصر من حادث مروع


نجا أحمد شريف، لاعب منتخب الشباب، ونادي فاركو، من حادث مروع على طريق الإسماعيلية.
وقال الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: نجاة أحمد شريف لاعب منتخب الشباب ونادي فاركو من حادث مروع على طريق الإسماعيلية.


مدير الاستخبارات الأمريكية يكشف حقيقة استعداد روسيا لشن حرب على أوكرانيا
قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز، إنه لا يدري ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قرر استخدام القوة ضد أوكرانيا.


التحالف العربي يعلن قصف أهداف مشروعة في صنعاء اليمنية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية قصف من خلالها أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء اليمنية.


الزمالك يغري محمد صبحي بـ7 ملايين جنيه سنويا لرفض عرض الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc  أن أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك طلب من محمد صبحي حارس الفريق المعار إلى صفوف فاركو بالاجتماع معه عقب بطولة كأس العرب.

الدحيل يطلب الاجتماع مع بن شرقي في قطر
أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc  أن إدارة نادي الزمالك علموا بتلقي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق عرضا من نادي الدحيل القطري للانضمام إلى صفوفه في الموسم المقبل.


بعد عودتهما من جنوب أفريقيا عقب ظهور أو ميكرون.. تعرف على نتيجة مسحة خالد عليش وزوجته

كشف الفنان ومقدم البرامج خالد عليش، نتيجة مسحة فيروس كورونا له ولزوجته، الإعلامية الرياضية ميرهان عمرو، بعد استقلالهما طائرة، كان على متنها أول مصاب بالسلالة الجديدة من متحور فيروس كورونا- أوميكرون، قادمًا من جنوب إفريقيا.


مصرع واصابة 5 أشخاص في تصادم مروع على كوبري 15 مايو

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 3 آخرين، بينهم طفل، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، أعلى كوبري 15 مايو.


مش هسيب حق ابني.. أبو يكشف تطورات الحالة الصحية لنجله بعد إصابته بارتجاج في المخ| خاص

كشف الفنان أبو، تطورات الحالة الصحية لنجله؛ بعد إصابته بكسر في الأنف وارتجاج في المخ، بسبب لعبة في ملاهي.


موسيماني يخلي مسئوليته حال رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

قال الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc، إن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، رفض فكرة رحيل المالي أليو ديانج، لاعب فريق الكرة، في يناير المقبل؛ حال تجدد عرض احترافه، سواء في الدوري التركي أو الفرنسي، مؤكدا أنه يحتاج إلى خدماته في كأس العالم للأندية والتي ستقام في فبراير 2022.

التحالف العربي الزمالك نادي فاركو نادي الزمالك إسرائيلية

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