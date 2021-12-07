مصرع واصابة 5 أشخاص في تصادم مروع على كوبري 15 مايو

لقى شخصين مصرعهما، وأصيب 3 آخرين، بينهم طفل، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، أعلى كوبري 15 مايو.

وتلقت شرطة النجدة، بلاغا، يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى كوبري 15 مايو، في الاتجاه القادم من مناطق القاهرة والزمالك باتجاه مناطق المهندسين.

وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية وسيارات الإسعاف إلي موقع الحادث.

وتبين من المعاينة الأولية مصرع شخصين وإصابة 3 بينهم طفل، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، والمصابين إلى المستشفى.

وشرحت المعاينة، سبب الحادث، باختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة الملاكي؛ مما أدي إلى عبوره الجزيرة الوسطى، واصطدامه بسيارة ميكروباص في الاتجاه الآخر.

وحرر المحضر اللازم، وتجري أعمال رفع حطام الحادث، لتسيير الحركة المرورية.