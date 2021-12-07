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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات نظافة مكثفة وصيانة أعمدة الإنارة بالأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شهد حي المطار بمدينة الأقصر ،  حملات للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة وتحسين الخدمات والمرافق وذلك لرفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

ياتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وتعليمات العميد طارق لطفي رئيس المدينة لرؤساء الأحياء والنواب ومسؤولي قطاعات النظافة.

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حيث قاد شعبان طايع رئيس الحي ، إزالة المتولد اليومى من القمامة والمخلفات والتي استهدفت ميدان النافورة مروراً بقصر ثقافة بهاء طاهر وصولاً حتى كمين منشأة العماري،بالإضافة إلى أعمال المكبس الخفيف متضمناً رفع القمامة من صناديق طريق الزناقطة العمومي وطريق المطار والعوابد وابوحسونة ونجع الترعة الشرقي والغربي، فضلاً عن صيانة كشافات وأعمدة الإنارة العامة ورفع كفاءتها بمنطقة المخرشمين والقصاصين والبحاروة .

الأقصر مصطفى ألهم رؤساء الاحياء محافظ الأقصر المخلفات مدينة الأقصر نظافة رفع القمامة اعمدة الانارة صيانة أعمدة الإنارة قطاعات النظافة

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