وزيرة الهجرة ومحافظ أسوان يفتتحان عددا من الأقسام بالمستشفى الجامعي

قامت اليوم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، يرافقها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإفتتاح عدد من الأقسام الجديدة بمستشفى أسوان الجامعي.

وقد تفقدت وزيرة الهجرة، أول وحدة نوعية لتقديم خدمات العلاج والتوعية لمرضى القدم السكري بجنوب مصر لحمايتهم من بتر القدم، وذلك داخل المستشفى الجامعي، ضمن مبادرة "قدم صحيح" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

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فيما ستقوم الوزيرة بتفقد أعمال القافلة الطبية الموسعة، التي تنظمها وزارة الهجرة بقرية المضيق بمركز نصر النوبة، بالتعاون مع محافظة أسوان والجهات المعنية، استجابة لمطالب أهالي النوبة، بشأن توفير وتقديم الخدمات الطبية والصحية لأهالي النوبة ضمن برنامج القرى الأكثر احتياجا في محافظة أسوان، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإشراف العميد عادل شرشر رئيس المركز بتنظيم حملة ليلية مكبرة استهدفت طريق كسر الحجر حيث أكد العميد عادل شرشر بأن الحملة أسفرت عن إزالة 951 حالة إشغال طريق ، بالإضافة إلى رفع ومصادرة 190 مخالفة ومضبوطات متنوعة شملت إستاندات وفاترينات وطرابيزات وكراسى ، علاوة على إسطوانات غاز.

وأشار عادل شرشر بأن الحملة كانت بقيادة محمد حسين نائب رئيس المركز ، بجانب الفنيين والعاملين بالوحدة المحلية وحى غرب وبمشاركة قوات الأمن برئاسة العميد محمد الجندى مدير إدارة شرطة المرافق .

ويأتي ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء جولاته الميدانية بتكثيف الجهود لرفع كافة الإشغالات والمخالفات من أجل إعادة الانضباط للشارع الأسوانى والإرتقاء بالمستوى الحضارى والجمالى لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية

إستكمالاً للفعاليات الثقافية التى تم تدشينها بحضور ورعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بحى السلام لمساكن متضررى السيول .

قام فرع ثقافة أسوان تقديم العروض الثقافية والفنية على مدار يومين داخل قري توشكى غرب بمركز نصر النوبة ، والعدوة بمركز كوم أمبو ، علاوة على نجع الفرس بقرية غرب أسوان .

حيث أشاد اللواء أشرف عطية بالجهود المبذولة وكافة الأنشطة والفعاليات التى تقوم بها وزارة الثقافة داخل مختلف القرى والنجوع والمناطق البعيدة والنائية على مستوى المحافظة ، مشيراً إلى أهمية الجانب التنويرى والتوعوى لهذه الفعاليات وأثرها الإيجابى فى رفع الوعى الفكرى ودعم وتنمية المهارات واكتشاف المواهب للمواطنين والأهالى .