إطلاق الملتقى التكنولوجي الأول لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة دمياط

محافظة دمياط

أطلقت جامعة دمياط ، النسخة الأولى من "الملتقى التكنولوجي السنوي لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 1st FCAI Technical Forum" في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر 2021.

والذي سيتم فيه استضافة نخبه على أعلى مستوى من رواد صناعة التكنولوجيا في مصر والشرق الأوسط، وذلك لإلقاء محاضرات وعقد ورش عمل لطلاب الكلية لاطلاعهم على أحدث التوجهات التي تخص المجال في سوق العمل،

كما سيسهم الملتقى في فتح آفاق جديدة للطلاب لاختيار مواضيع تتماشى مع تقدم احتياجات سوق العمل لتطبيقها كمشاريع للتخرج.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور عبد الحميد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع الدكتور وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

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