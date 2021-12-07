فيديو جراف.ز. فساتين أثارت الجدل فى ختام مهرجان القاهرة السينمائي

توافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء ، في حفل ختام الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



وظهرت بعض النجمات باطلالات غريبة ومثيرة للجدل ، وكانت على رأسهم الفنانة هنا شيحة ، حيث ظهرت بإطلالة مثيرة وأنيقة مرتدية فستان باللون الأسود ذات القماش الستان وفتحة من الساق والظهر ، ومكشوف الصدر، وهو ما جعل اطلالتها مثيرة ، وكشفت في نفس الوقت عن جمالها وأناقتها.

كما كشفت إطلالتها عن وزنها المثالى ، وهو ما علق متابعيها على السوشيال ميديا بأنه الفستان الأكثر غرابة بختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صور النجمات اللاتي اثار الجدل باطلالتهم الغريبة…



حفل ختام مهرجان القاهرة

وكانت قد قررت إدارة مهرجان القاهرة، عرض الفيلم الفائز بجائزة بالهرم الذهبي بمسرح النافورة بعد انتهاء حفل الختام.



كما كشف مصدر في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن تحضير المهرجان لمفاجأتين في حفل الختام، والذي تمثل في حضور الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز والفنان رشوان توفيق وكان لهما دور في توزيع الجوائز".

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