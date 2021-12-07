عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومي للمرأة ينظم "ملتقى وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات" |صور

ملتقى القومي للمرأة
ملتقى القومي للمرأة

نظم المجلس القومى للمرأة اليوم فعاليات" ملتقى وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية".

يهدف الملتقى إلى استعراض إنجازات وتحديات الوحدات ، ومشاركة الخبرات وأفضل الممارسات والتعرف على دور الوحدات فى التوعية بقضايا العنف ضد المرأة والمواد القانونية المتلعقة بحقوق وحماية المرأة.

يأتي ذلك فى اطار حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المراة والتى ينفذها المجلس بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان تحت شعار " كونى".

حضر الملتقى رانيا يحيى عضوة المجلس ، ومنى الغزالى المنسق الوطنى لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة ، و وشيماء نعيم مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية ومسئولة متابعة جهود الوحدات ، وأمل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس والمستشار أحمد النجار رئيس الاستئناف، ومحمد صلاح مسئول المتابعة والتقييم بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس.
   

افتتحت الملتقى الدكتورة رانيا يحي بالتأكيد على ان عدد وحدات مناهضة العنف ضد المرأة داخل الجامعات المصرية وصل الي ٢٥ وحدة ،  معربة عن الشكر و التقدير لرؤساء  الوحدات  على دعمهم لجهود مناهضة العنف ضد المراة داخل الجامعات ، و اشارت الى انه جارى اعداد  كتاب حول آليات عمل الوحدات.    

كما تحدثت الدكتورة رانيا يحي عن أهمية المسابقة التي تم تنظيمها والتى استهدفت تشجيع الطلبة والطالبات على تقديم أعمال فنية مميزة تُعبر عن مبادئ الحرية والاحترام والمساواة ومناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة ، وأكدت علي اهمية مواقع التواصل الاجتماعى لتلقي شكاوي المرأة داخل الجامعات.
   

فيما أكدت الدكتورة نجلاء العادلى أن المجلس القومى للمرأة يعمل تحت مظلة رؤية مصر ٢٠٣٠ وخاصة محور الحماية المرتبط بمناهضة العنف ضد المرأة ، مشيرة إلى دور المجلس فى توعية وتشجيع الفتيات على الابلاغ ، ورفع الوعى عن طريق حملات طرق أبواب و حملات المجلس على وسائل الإعلام المختلفة ، بالإضافة إلى دور مكتب الشكاوى فى تقديم الدعم والمساندة القانونية والمشورة النفسية ، وثمنت افتتاح وحدات المرأة الامنه فى المستشفيات الحكومية متمنية افتتاح المزيد 
    

وعبرت مني الغزالي عن سعادتها بهذا الملتقى الهام الذى يضم وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية  ، وثمنت تعاون مديري الوحدات فى العمل على  هذة القضية. 


 وقالت سالي ذهنى مسؤولة برامج العنف ضد المرأة بصندوق الامم المتحدة للسكان إنها فخورة بالشراكة والتعاون مع المجلس ، موضحة ان الصندوق يولى اهتماما كبيرا بقضية مناهضة العنف ضد المرأة من خلال العمل على رفع الوعي من خلال الحملات و الشراكات المجتمعية و الخدمات الاجتماعية الموجودة و التنسيق ما بين الجهات الوطنية، مؤكدة أن الجامعات تعد مساحة اساسية لكل الطلبة ليشعروا انها مكان لتلقي شكواهم، و  اضافت ان مصر اصبحت علي الخريطة الدولية في نظام الاحالة، و جهات القانون و الجهات الاجتماعية و انها تسعي لتحقيق تكامل في المحافظات المختلفة.


وفى ختام الجلسة الافتتاحية للملتقى تم عرض فيلم عن دور مكتب الشكاوى وآليات عمله و مراحل التعامل مع الشاكيات و دليل إنشاء الوحدات.

IMG-20211207-WA0136
IMG-20211207-WA0136
IMG-20211207-WA0134
IMG-20211207-WA0134

ترشيحاتنا

٢٨ ديسمبر .. الحكم في استئناف خادمة الفنانة نادية الجندي على حبسها

انتبهوا.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ قائدي السيارات من تقلبات الطقس.. فيديو

مايا مرسي: الكلمات عاجزة عن وصف مساندة وتشجيع الرئيس لأبناء "قادرون باختلاف"

تتقدمهن مناصرة الحجاب.. BBC تكشف عن أكثر 100 امرأة مؤثرة في العالم لعام 2021|صور

كيا تطرح صورًا تشويقية لطراز "كارينز" 2022

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد المغرب والتشكيل المتوقع في كأس العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأقمار الصناعية ترصد| عاصفة باردة وأمطار تضرب البلاد خلال ساعات

مجلس الوزراء: غرامة ألف جنيه لمن يخالف القواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد

الرؤية بالقاهرة 4000 متر.. الأرصاد تحذر: العاصفة الترابية تمتد لباقي المحافظات

7 قرارات عاجلة من التعليم لـ طلاب الثانوية العامة

صدمة جديدة للفرعون.. محمد صلاح خارج تشكيل الأفضل بالعالم في 2021

تذكروا هذا التاريخ.. مسافر عبر الزمن يحذر من كارثة كونية يوم 25/12/2021

التعليم تكشف موعد إجازة نصف العام

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كائنات فضائية!!.. حقيقة اكتشاف كوخ غامض على سطح القمر

تذكروا هذا التاريخ.. مسافر عبر الزمن يحذر من كارثة كونية يوم 25/12/2021

لمواجهة أوميكرون.. أعراض كوكتيل اللقاحات الجديد من Pfizer وAstrazeneca والمخاطر الصحية

عبلة السينما المصرية.. من هو حبيب الفنانة كوكا الذي تخلت عن العالمية من أجله؟

فيديو

طليقة مصطفي فهمي تهاجمه من جديد: حرمني من الإنجاب

فيديو جراف.. فساتين أثارت الجدل فى ختام مهرجان القاهرة السينمائي

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس| رحلة جوية لأطفال «قادرون باختلاف» بالهليكوبتر فوق سماء القاهرة

7 عمليات في 21 يومًا.. إيمان الحصري تكشف مفاجآت عن مرضها بسبب خطأ طبي

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ