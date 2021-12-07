عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد عرض الحلقة السابعة 5.. صور من حكاية طعم الدنيا مسلسل الا انا

إيمان العاصى
إيمان العاصى

تصدرت حكاية طعم الدنيا بمسلسل الا أنا تريند جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي ، بعد عرض سابع حلقات العمل .

وكانت قد شهدت أحداث الحلقات السابقة من حكاية طعم الدنيا من مسلسل الا أنا  ، طرد دنيا من مكتب المحاماة لصاحبه كمال أبو ريه، وحينما كانت ذاهبة وجدت أمامها إسلام جمال وسألها عن الفيديو الذى اتهمها فيه كمال أبو رية، ورد عليه أن هناك رجلا هاتفها وطلبها فى أحد القضايا.

وكانت قد شاركت الفنانة إيمان العاصي جمهورها، بصورة من كواليس حكاية طعم الدنيا من  مسلسل "الا انا2"، ونشرتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت العاصي معلقة من خلال صورتها:" طعم الدنيا ، دنيا، الا انا ".

إيمان العاصي تشارك كواليس مسلسل "إلا أنا2" حكاية طعم الدنيا

شاهد.. إيمان العاصي وكمال أبورية وإسلام جمال يتصدرون بوستر "طعم الدنيا "

وتنتظر الفنانة إيمان العاصي عرض فيلمين لها خلال الفترة القادمة ، وذلك بعد غياب عن الشاشة الكبيرة 3 سنوات منذ أن قدمت فيلم حرب كرموز عام 2018.

وانتهت إيمان العاصي من تصوير فيلم فارس، من إنتاج أيمن يوسف وتأليف حسام موسي وإخراج رؤوف عبد العزيز، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين أبرزهم حسين فهمى وأحمد زاهر.

كما تنتظر إيمان العاصى عرض فيلم عمار على أحدى المنصات ، بعد أن تم عرضه  فى مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته السابقة، ضمن عروض منتصف الليل.

تدور أحداث فيلم الرعب عمّار حول أسرة سيئة الحظ تصل إلى قصر آل غريب، وسرعان ما تتبدد فرحة الزوجين وأبنائهم الثلاثة بمسكنهم الجديد بعد أن يبدأ البيت تدريجيًا في امتصاصهم واحد تلو الآخر لعالم مرعب مليء بالجرائم القديمة التي وقعت بين جدرانه، أو أن الجدران المشئومة كانت وراء تلك الجرائم.

طعم الدنيا الفنانة ايمان العاصي إسلام جمال إيمان العاصي الحلقة السابعة مسلسل الا انا حكاية طعم الدنيا

ترشيحاتنا

الأزهر : إقامة الحفل الختامي لبطولة كأس الوافدين.. 11 ديسمبر

غدًا .. الإمام الأكبر يرأس الاجتماع السنوي الثامن للفريق الاستشاري الإسلامي

رسالة دعم وتخفيز من خالد الغندور لـ المنتخب قبل مواجهة الجزائر

إمبراطورية ميم هتستمر.. حكاية سيارة كاديلاك ظهرت في الفيلم الشهير

السماء خضراء وتحالف دولي.. مسافر عبر الزمن: أحداث مثير سيشهدها العالم قريبا

نشرة المنوعات.. مسافر عبر الزمن يحذر من كارثة كونية..وطفلة تمتلك 3 شركات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأقمار الصناعية ترصد| عاصفة باردة وأمطار تضرب البلاد خلال ساعات

مجلس الوزراء: غرامة ألف جنيه لمن يخالف القواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد

تذكروا هذا التاريخ.. مسافر عبر الزمن يحذر من كارثة كونية يوم 25/12/2021

7 قرارات عاجلة من التعليم لـ طلاب الثانوية العامة

صدمة جديدة للفرعون.. محمد صلاح خارج تشكيل الأفضل بالعالم في 2021

التعليم تكشف موعد إجازة نصف العام

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

الرؤية بالقاهرة 4000 متر.. الأرصاد تحذر: العاصفة الترابية تمتد لباقي المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاشت مراهقتها في السجن.. 8 حواديت من حياة شهرزاد السينما المصرية

تتقدمهن مناصرة الحجاب.. BBC تكشف عن أكثر 100 امرأة مؤثرة في العالم لعام 2021|صور

كائنات فضائية!!.. حقيقة اكتشاف كوخ غامض على سطح القمر

تذكروا هذا التاريخ.. مسافر عبر الزمن يحذر من كارثة كونية يوم 25/12/2021

فيديو

هددني بالفضيحة.. اعترافات صادمة للمتهم في جريمة الساطور بالاسماعيلية.. شاهد

طليقة مصطفي فهمي تهاجمه من جديد: حرمني من الإنجاب

فيديو جراف.. فساتين أثارت الجدل فى ختام مهرجان القاهرة السينمائي

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس| رحلة جوية لأطفال «قادرون باختلاف» بالهليكوبتر فوق سماء القاهرة

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ