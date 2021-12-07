بعد عرض الحلقة السابعة 5.. صور من حكاية طعم الدنيا مسلسل الا انا

تصدرت حكاية طعم الدنيا بمسلسل الا أنا تريند جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي ، بعد عرض سابع حلقات العمل .

وكانت قد شهدت أحداث الحلقات السابقة من حكاية طعم الدنيا من مسلسل الا أنا ، طرد دنيا من مكتب المحاماة لصاحبه كمال أبو ريه، وحينما كانت ذاهبة وجدت أمامها إسلام جمال وسألها عن الفيديو الذى اتهمها فيه كمال أبو رية، ورد عليه أن هناك رجلا هاتفها وطلبها فى أحد القضايا.

وكانت قد شاركت الفنانة إيمان العاصي جمهورها، بصورة من كواليس حكاية طعم الدنيا من مسلسل "الا انا2"، ونشرتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت العاصي معلقة من خلال صورتها:" طعم الدنيا ، دنيا، الا انا ".

وتنتظر الفنانة إيمان العاصي عرض فيلمين لها خلال الفترة القادمة ، وذلك بعد غياب عن الشاشة الكبيرة 3 سنوات منذ أن قدمت فيلم حرب كرموز عام 2018.

وانتهت إيمان العاصي من تصوير فيلم فارس، من إنتاج أيمن يوسف وتأليف حسام موسي وإخراج رؤوف عبد العزيز، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين أبرزهم حسين فهمى وأحمد زاهر.

كما تنتظر إيمان العاصى عرض فيلم عمار على أحدى المنصات ، بعد أن تم عرضه فى مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته السابقة، ضمن عروض منتصف الليل.

تدور أحداث فيلم الرعب عمّار حول أسرة سيئة الحظ تصل إلى قصر آل غريب، وسرعان ما تتبدد فرحة الزوجين وأبنائهم الثلاثة بمسكنهم الجديد بعد أن يبدأ البيت تدريجيًا في امتصاصهم واحد تلو الآخر لعالم مرعب مليء بالجرائم القديمة التي وقعت بين جدرانه، أو أن الجدران المشئومة كانت وراء تلك الجرائم.