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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نشرة المنوعات.. مسافر عبر الزمن يحذر من كارثة كونية..وطفلة تمتلك 3 شركات

نشرة أخبار المنوعات
نشرة أخبار المنوعات

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.

تتقدمهن مناصرة الحجاب.. BBC تكشف عن أكثر 100 امرأة مؤثرة في العالم لعام 2021|صور


إعداد المرأة الصحيح يعادل بناء مجتمع متكامل الأركان، فلطالما وصفت بـ "الكائن الضعيف" وناداها المحرفون بالـ "الضلع الأعوج"، لكنها اليوم وفي القرن الـ21 أثبتت تأثيرها القوي على فكر وثقافة العالم بأكمله.

 

نهاية مأساوية لمراهق بعد تجوله في منزل مسكون.. تفاصيل


تعرض  مراهق لأزمة قلبية حادة بعد تجوله داخل منزل مسكون بصحبة صديقه في منطقة سياحية بماليزيا.

علق رأسها.. إنقاذ أفعي كوبرا سامة من مكان غير متوقع.. صور


نجح عمال إنقاذ الحيوانات في الهند في تحرير أفعي سامة علق رأسها في مكان غير متوقع وسط تجمع للقمامة.


هددت الإمام.. أمريكية تشعل القمامة أمام مسجد لإحراقه والمركز الإسلامي يندد


أثار مقطع فيديو متداول لامرأة تشعل حريقًا في "كومة" من القمامة أمام باب مسجد “المركز الإسلامي” في أمريكا، حنق الكثيرين، فلم تعلم تلك المرأة أن من سبقتها الفعل هي "حمالة الحطب" وكان عقابها في جهنم من جنس عملها أن "في جيدها حبل من مسد".


تذكروا هذا التاريخ.. مسافر عبر الزمن يحذر من كارثة كونية يوم 25/12/2021


قبل تذكر التاريخ علينا تذكر أن “الغيب لا يعلمه إلا الله، مهما كذب المنجمون أو صدفوا”، فخلال مقطع أثار ترقب الكثيرين على TikTok،حذر شاب يزعم أنه "مسافر عبر الزمن عالق في عام 2024" من كارثة كونية ستغير مجرى العالم يوم 25/12/2021، بالإضافة إلى عدد من التواريخ الأخرى الهامة.

 

لمواجهة أوميكرون.. أعراض كوكتيل اللقاحات الجديد من Pfizer وAstrazeneca والمخاطر الصحية


سجلت دراسة بريطانية كبرى نشرتها مجلة Lancet أولى الأعراض التي ظهرت على المرضى بعد تلقي كوكتيل "اللقاحات" المعززة الجديد من Pfizer وأسترازينيكا لمواجهة متحور كورونا “أوميكرون”.


تحقق أرباحا طائلة.. طفلة في الـ 10 تمتلك 3 شركات.. ما القصة؟


قررت طفلة أن تشغل وقتها بريادة الأعمال بدلاً من اللعب مثل الباقين سواء ببرامج الأطفال أو حتى الخروج للتنزه وشراء ثياب جديدة حيث لم يعد لديها وقت لممارسة نشاطها اليومي مثل أي طفلة.

نشرة المنوعات.. نساء يعتدين على رجل وسط الشارع ويمزقن ملابسه.. علاء الدين يجوب الشوارع على بساط سحري.. ركاب يدفعون طائرة بعد تعطلها

نشرة المنوعات.. أول ساعة تعمل بالذكاء الاصطناعي في الفضاء.. ونفوق 200 عصفور أمام مستشفى

مناصرة الحجاب BBC نهاية ماساوية إنقاذ أفعي كوبرا سامة مريكية تشعل القمامة مسافر عبر الزمن اوميكرون طفلة في الـ 10

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