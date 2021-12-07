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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم تقليم الأظافر .. احذري فساد الوضوء في هذه الحالة

حكم تقليم الأظافر
حكم تقليم الأظافر

حكم تقليم الأظافر.. يظن البعض خاصة ممن يبحث عن حكم تقليم الأظافر بعد الوضوء أن يفسده وبالتالي فإنه مطالب بإعادة الوضوء كي يتمكن من الصلاة، وهو الأمر الذي يكثر الحديث عنه في جانب النساء بصفة عامة.

وفي سؤال ورد إلى دار الإفتاء من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قالت سائلة: ما صحة أن تقليم الأظافر ينقض الوضوء عند الشافعية؟

حكم تقليم الأظافر

ويقول الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء في بيان حكم تقليم الأظافر وتأثير ذلك على صحة الوضوء:"الله أعلم، لكنه عند السادة الحنفية لا ينقض".

حكم تقليم الأظافر
هل قص الأظافر ينقض الوضوء، سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر فيديو على قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب».

وقال « شلبي» إن قص الأظافر لا ينقض الوضوء، فمن تؤضأ وقص أظافره كان وضوؤه صحيح ولا يعيده، وإن كان يستحب له أن يفعل ذلك قبل الشروع فيه، لافتاً إلى أنه وورد عند فقهاء الشافعية أنه إذا كان الإنسان على جنابة أو كانت المرأة حائض أو نفساء؛ يستحب ألا تزيل شعرها أو تقلم اظفارها إلا بعد الاغتسال. 

 هل طلاء الأظافر يبطل الوضوء؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن غسل اليدين إلى المرافق واجب وركن من أركان الوضوء، الذي يستدعي أن يعم الماء كل ما يصدق عليه اسم اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق.

وأضاف في إجابته عن سؤال "هل طلاء الأظافر ينقض الوضوء؟" عبر فيديو على الصفحة الرسمية للدار: أن طلاء الأظافر لا ينقض الوضوء ولا يفسد الصلاة ولكنه قد يمنع من صحة الوضوء، مُوضحًا أنه إذا توضأت المرأة ثم وضعت طلاء الأظافر فلا تكون صلاتها باطلة، أما إذا وضعت طلاء الأظافر ثم توضأت فإذا كان من الأنواع التي لا تسمح للماء أن تصل للأظافر، فلا يصح الوضوء معه؛ لأنه أصبح هناك حائل لوصول الماء إلى البشرة.

وتابع أنه إذا كانت هناك أنواع من طلاء الأظافر ينفذ الماء من خلاله؛ فيصح هذا، فإذا تحققت المرأة من وضع هذا الطلاء الذي يسمح بوصول الماء إلى البشرة، فيصح معه الوضوء.
 

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خطوات الوضوء الأساسية

نية الوضوء، فيجب أن ننوي الوضوء ونقول بعدها (بسم الله).

غسل الكف 3 مرات في الوضوء.

المضمضة 3 مرات في الوضوء.الاستنشاق بالأنف 3 مرات في الوضوء.

غسل الوجه 3 مرات الوضوء «أي من منبت الشعر حول الوجه وحتى الذقن، ومن الأذن اليمنى لليسرى».

غسل اليدين للمرافق 3 مرات في الوضوء على أن نبدأ باليد اليمنى.

مسح الرأس مرة واحدة في الوضوء «ويمكن ثلاثا».

مسح الأذن مرة واحدة في الوضوء على أن نبدأ باليمنى (ويمكن ثلاثا).

غسل القدمين إلى الكعبين 3 مرات في الوضوء «نبدأ باليمنى وندخل الماء بين الأصابع».

نقول بعد الوضوء «أشهد أنّ لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمّدًا عبده ورسوله، اللهمّ اجعلني من التوّابين، واجعلني من المتطهّرين).

فرائض الوضوء

فرائض الوضوء يجب أن نفعلها بشكل أساسي ومن دونها يكون الوضوء باطلًا وهي:

النية محلها «في القلب».

غسل الوجه.

غسل اليدين للمرفقين.

مسح الرأس.

غسل القدمين للكعبين.

ترتيب أركان الوضوء.

تعاقب أركان الوضوء «أي نقوم بغسل كل جزء يلو الآخر ولا ننتظر حتى يجف ما قبله»
 

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