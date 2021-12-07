بعد فوز مصر برئاسته.. ما هو اتحاد البورصات الأوروآسيوية؟

تأسس اتحاد البورصات الأوروآسيوية (FEAS) في 16 مايو 1995 مع 12 عضوًا مؤسسًا، بغرض المساهمة في التعاون والتنمية والدعم والترويج لأسواق رأس المال في المنطقة الأوروبية الآسيوية (أي أوروبا وآسيا وحوض البحر الأبيض المتوسط).

يصل عدد أعضاء الاتحاد اليوروآسيوي للبورصات 39 عضوًا موزعين بين 20 عضوًا كاملاً، و7 أعضاء منتسبين، و8 مراقبين و4 شركاء بما في ذلك مؤسسات واتحادات إقليمية من 20 دولة، كالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

يعتبر الاتحاد اليوروآسيوي للبورصات أحد أكبر الاتحادات الإقليمية برأسمال سوقي 18,8 تريليون دولار، كما تبلغ قيمة التداول السنوية لأعضاء الاتحاد نحو 873،5 مليار دولار، وتصل عدد الأوراق المالية المقيدة ببورصات الاتحاد نحو 3626 ورقة مالية ما بين أسهم وسندات.

سلمت البورصة المصرية الرئاسة لبورصة مسقط عام 2018، بعد ترأسها الاتحاد لمدة 4 أعوام منذ عام 2014، وهو ما يعني استنفاد مصر للمدد وهي دورتين متتاليتين بناءً على قواعد ولوائح الاتحاد.

وانتخبت الجمعية العامة العادية للاتحاد اليوروآسيوي للبورصات الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، رئيساً للاتحاد اليوروآسيوي للبورصات، يونيو الماضي، وذلك بناءً على دعوة بعض أعضاء الاتحاد، حيث حصلت البورصة المصرية على 23 صوت مقابل 9 أصوات فقط لبورصة سيدني و6 أصوات لبورصة أرمينيا، في خطوة تعكس تزايد مكانة البورصة المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.

وترأس الدكتور محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية ورئيس مجلس إدارة اتحاد البورصات اليورو آسيوية (FEAS) الاجتماعات السنوية واجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية الغير عادية وكذا اجتماعات اللجان الفنية، للاتحاد، وذلك بأرمينيا.