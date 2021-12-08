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ديني

هل المبلغ المدخر لشراء شقة الزواج يجب فيه الزكاة؟.. الأزهر يجيب

صدى البلد

 هل المبلغ المدخر لشراء شقة الزواج يجب فيه الزكاة ؟.. في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وعدم العثور على وظيفة ملائمة أو عدم كفاية الدخل الشهري، أصبحت فكرة الاقتراض من البنك تسيطر على فكر الشباب بسبب ضعف الدخل المادي بالمقارنة بالأسعار الحالية ، والاقتراض من البنك يأخذ أشكالا كثيرة ، حتى أن بعض العلماء أطلقوا عليه تمويل وليس اقتراضا . وفي هذا السياق يشغل بال المواطنين العديد من الأسئلة من بينها " هل المال المدخر لشراء شقة عليه زكاة ؟ ".  

هل يجوز الاقتراض من البنك لشراء شقة؟

سؤال ورد إلى عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الاقتراض لشراء شقة من البنك إذا لم يجد الشخص مخرجًا لهذا الأمر سوى الإقتراض.

وأضاف " عثمان" عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع " يوتيوب "، أنه إذا استطاع المسلم أن يحصل على تمويل من البنك لشراء الشقة يكون أفضل بحيث يقوم المشتري بدفع مقدم الشقة، ثم يسدد عنه البنك باقي الثمن ويقسطه عليه.

واختتم " فإن لم يستطع ذلك وكانت أحواله قد تأثرت كثيرًا بسبب عدم امتلاك شقة  ودفع الإيجار الكثير شهريا، ويمتلك الشقة ويقسط ثمنها وتسهل معيشته؛ فيجوز له ذلك ".

هل المبلغ المدخر لشراء شقة فيه زكاة مال ؟

أجاب الشيخ عبد الرحمن الصادق، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، قائلا: طالما المبلغ مخصص لهذا الأمر فليس عليه زكاة ، ولكن عليك بالتعجيل بشراء الشقة وخاصة إذا كان هذا المبلغ بالغ للنصاب ومر عليه الحول وفائض عن حاجتك فعليك اخراج زكاة المال عليه 2.5 % .

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