عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ مطروح: نوة قاسم بدأت برياح وانخفاض فى درجات الحرارة .. فيديو

خالد شعيب محافظ مطروح
خالد شعيب محافظ مطروح

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن مطروح أقل حدة من الأوضاع فى الإسكندرية، ولكن نوة قاسم، بدأت من يوم 4-12، موضحًا :"  المحافظة بدأت نوة قاسم برياح و انخفاض فى درجات الحرارة".


وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الجميع فى حالة استعداد لاستقبال المياه، وجميع المعدات متواجدة فى الشوارع.


ولفت إلى أنه أعطى أجازة للمدارس غدًا، وتم تأجيل امتحان لـ الصف الرابع الابتدائي، لـ يوم الأحد.

وأشار إلى أن المحافظة تكون سعيدة بالأمطار، ولا يوجد مشكلات من الأمطار.

محافظ مطروح مطروح الاسكندرية نوة قاسم درجات الحرارة

ترشيحاتنا

رئيس تسلا: تراجع معدلات الولادة أكبر تهديد يواجه البشرية

تفاصيل استقبال محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب لوفد البرلمان الأوروبي.. فيديو

يمين التاجر.. دار الإفتاء: إكثار الحلف أثناء البيع والشراء مكروه

مسئول سابق بالأرصاد يكشف مفاجأة حول فصل الشتاء هذا العام

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار وأتربة خلال الساعات المقبلة.. فيديو

تعليق ناري من أحمد موسى على تشكيلة منتخب مصر أمام الجزائر.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الطقس.. تعطيل الدراسة غداً بكليات جامعة الإسكندرية

هل يتم تعطيل الدراسة بمدارس القاهرة غدا؟.. المحافظة تجيب

فرض الإجازات.. لجنة مكافحة كورونا تعلن موعد تطبيق خطة التعامل مع زيادة الإصابات

الأقمار الصناعية ترصد| عاصفة باردة وأمطار تضرب البلاد خلال ساعات

بث مباشر منتخب مصر.. مشاهدة مباراة مصر والجزائر اليوم في كأس العرب 2021

طقس الغد أصعب من اليوم.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. فيديو

مكافأة شهر من الأجر الثابت.. مزايا جديدة للموظفين بمشروع قانون العمل الجديد

مجلس الوزراء: غرامة ألف جنيه لمن يخالف القواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرن الطين ورحلة عناء ربة المنزل لإخراج أشهى خبز وأجمل فطير|نوستالجيا

الخروج بلا خسارة هدف الفريقين.. هل تحطم مصر رقم محاربي الصحراء القياسي؟

السماء خضراء وتحالف دولي.. مسافر عبر الزمن: أحداث مثيرة يشهدها العالم قريبا

عاشت مراهقتها في السجن.. 8 حواديت من حياة شهرزاد السينما المصرية

فيديو

إنقاذ 10 أشخاص بينهم 5 أطفال إثر حريق فى عقار بمدينة نصر .. فيديو

أبرزها إلغاء التشعيب .. قرارات عاجلة من وزارة التعليم لـ طلاب الثانوية العامة

أمواج بارتفاع 5 أمتار.. الرياح تصل لـ 70 كم في الساعة بالإسكندرية

مش هسيب حق ابني.. الفنان أبو يكشف تطورات الحالة الصحية لنجله بعد إصابته بارتجاج في المخ

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ