محافظ مطروح: نوة قاسم بدأت برياح وانخفاض فى درجات الحرارة .. فيديو

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن مطروح أقل حدة من الأوضاع فى الإسكندرية، ولكن نوة قاسم، بدأت من يوم 4-12، موضحًا :" المحافظة بدأت نوة قاسم برياح و انخفاض فى درجات الحرارة".



وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الجميع فى حالة استعداد لاستقبال المياه، وجميع المعدات متواجدة فى الشوارع.



ولفت إلى أنه أعطى أجازة للمدارس غدًا، وتم تأجيل امتحان لـ الصف الرابع الابتدائي، لـ يوم الأحد.

وأشار إلى أن المحافظة تكون سعيدة بالأمطار، ولا يوجد مشكلات من الأمطار.