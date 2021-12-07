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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريم مصطفى تتألق بالأبيض في أحدث ظهور

صدى البلد

شاركت الفنانة،ريم مصطفي،جمهورها بأحدث ظهور لها،ونشرت صور جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وتألقت مصطفي مرتدية فستان أبيض كاجوال تميز بقصة ناعمة،وزينته بحزام للخصر باللون الرمادي،وتركت شعرها الأصفر منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة.

يذكر أن أحدث أعمال ريم مصطفي كان مسلسل "شديد الخطورة"، مع الفنان أحمد العوضي، وشارك في بطولته كل من رياض الخولي، وهادي الجيار، وناهد رشدي.

ونشرت الفنانة ريم مصطفى، صورة جديدة لها من كواليس مسلسل "الثمانية"، وظهرت بصحبة المستشار تركى آل الشيخ ونجوم العمل وهم  آسر ياسين، ومحمود البزاوي، وخالد الصاوي، وغادة عادل، ومصطفى البنا، وكتبت قائلة: "المستشار تركي ال الشيخ برفقة أبطال مسلسل الثمانية في أول أيام التصوير".

مسلسل "الثمانية"، الذى يعد أول عمل يقوم بتأليفه رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ، ومن إنتاج مجموعة MB، وإخراج أحمد مدحت.


يشارك في بطولة مسلسل “الثمانية” عدد كبير من النجوم من مصر والوطن العربي، من بينهم آسر ياسين، وخالد الصاوي، وهشام سليم، وغادة عادل، ومحمود البزاوي، وريم مصطفى، ومحمود علاء (جامايكا)، ومنذر رياحنة، ومصطفى البنا.

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