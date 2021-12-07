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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نادية الجندي تتألق بالأزرق في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

صدى البلد

شاركت النجمة،نادية الجندي،إطلالتها من افتتاح “مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي”بمدينة جدة،ونشرت صورها من الحفل عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وتألقت الجندي مرتدية فتان أزرق مطرز مكشوف الذراعين،واعتمدت ماكياج هادئ باللون الكشمير،وتركت شعرها الأصفر منسدلا علي كتفيها.

علي الجانب الآخر،حجزت محكمة جنح شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء؛ استئناف خادمة على حكم حبسها لاتهامها بسرقة فيلا الفنانة نادية الجندي بكرداسة، لجلسة 28 ديسمبر للحكم.

وكانت محكمة جنح شمال الجيزة أصدرت حكم بحبس الخادمة، وبراءة زوجها من الاتهامات المسندة إليه.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على خادمة، لاتهامها بسرقة مصوغات ذهبية من فيلا الفنانة نادية الجندي بكرداسة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغًا يفيد تعرض فيلا الفنانة نادية الجندي للسرقة، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن خادمة وراء سرقة مصوغات ذهبية من فيلا الفنانة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليها وإعادة المسروقات، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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