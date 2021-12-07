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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل تصنع إيران قنبلة نووية؟.. مدير المخابرات الأمريكية يوضح

ويليام بيرنز
ويليام بيرنز

قال ويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنه لا تتوفر لدي أمريكا أي أدله تؤكد مضي إيران نحو تصنيع أسلحة نووية من برنامجها النووي.

ووفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، قال بيرنز لمجلس الرؤساء التنفيذيين، إن وكالة التجسس الأمريكية "لا ترى أي دليل على أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، قد اتخذ قرارا بالذهاب نحو التسلح".

كما كرر ما قاله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن جولة المفاوضا في فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

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وأشار إلى أن الإيرانيين لم يأخذوا المفاوضات على محمل الجد في هذه المرحلة"، مضيفا: "سنرى قريبا مدى جديتهم.

يذكر أن تم استئناف المفاوضات النووية، يوم 29 نوفمبر بعد أن توقفت لحوالي خمسة أشهر. وانتهت الجولة السابعة من المحادثات يوم الجمعة الماضي، حيث اتهمت الولايات المتحدة إيران بالتراجع عن الالتزامات التي تعهدت بها خلال اجتماعات سابقة.

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