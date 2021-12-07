تفاصيل خطيرة.. وثائق مسربة تكشف مخطط إيران لاستغلال اقتصاد سوريا والعراق

نشرت مجموعة من القراصنة الإيرانيين، وثائق حكومية تكشف عما قالت إنه مخطط إيران لاستغلال الفرص اقتصاد سوريا والعراق، عبر التغلغل في البنى التحتية الاقتصادية لهذين البلدين.

ووفقا لموقع إذاعة ”زمانة“، أظهرت الوثائق، التي أرسلتها مجموعة القراصنة الإيرانية للإذاعة، اليوم الثلاثاء، أن إيران عملت خلال الأعوام الماضية على استغلال الإمكانات الاقتصادية والتجارية في سوريا، خاصة فيما يتعلق بالمصادر الطبيعية، والبنى التحتية السورية.

أشارت إحدى الوثائق، التي يعود تاريخها إلى، 8 أغسطس 2018، إلى أن الفريق الإيراني المعني باقتناص الفرص الاقتصادية في سوريا كان بزعامة 100 شخصية من مسؤولي وقيادات النظام، أغلبهم من قادة الحرس الثوري وفيلق القدس، وربما على رأسهم، قاسم سليماني.

وبحسب تقرير إذاعة زمانة، كشفت الوثيقة أن إيران عملت على الحضور في مشاريع اقتصادية خاصة بميناء طرطوس السوري بنسبة 20%، وذلك قبل أن تتغير المعادلة في مشاريع ذلك الميناء السوري لصالح الجانب الروسي الذي حاز على نسبة 40%.

كما أشارت الوثيقة إلى جهود إيران للاستحواذ على أراضٍ زراعية، وحقول نفطية، ومشغلات إحدى شبكات المحمول في سوريا.

وفيما يتعلق ببرامج إيران الاقتصادية في العراق، بينت وثيقة أخرى نشرتها قراصنة ”تبندغان“ أن ”طهران تعتمد على ائتلاف مشترك من شركات إيرانية يعرف بـ MICG لتصميم مشاريع خاصة بالبنى التحتية والصناعة في العراق“.

وبحسب الوثيقة، ”فقد أجرت MICG مجموعة من المشاريع بالعراق في مجالات: السدود، والمساكن، والطرق، والمنشآت النفطية، وقطاعات الغاز، والبتروكيماويات، والفولاذ، والمناجم، والزراعة“.

وأوضح التقرير أن الوثيقة الثانية الخاصة بقراصنة ”تبندجان“ قد تكشف عن ”مساعي إيران للتدخل في اقتصاد العراق ضد أعمال حكومة، مصطفى الكاظمي“.