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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مشاكل الجهاز الهضمي بعد العملية القيصرية.. أنواعها وعلاجها

صدى البلد

هناك العديد من أنواع مشاكل الجهاز الهضمي  بعد الولادة القيصرية وقد تستمر بعد بضعة أيام أو أسابيع ، وفي حالات نادرة ، قد تستمر لفترة أطول وتحتاج إلى عناية طبية. أيضًا ، قد لا تواجه جميع النساء مشاكل في الجهاز الهضمي بعد الولادة القيصرية، لذا إليك أبرز تلك المشاكل وفقا لموقع بولد سكاى الهندي


1. الإسهال


إنه من بين الأعراض الأكثر شيوعًا بعد الولادة القيصرية. قد يكون السبب الرئيسي للإسهال بعد الولادة القيصرية هو استخدام الأدوية مثل المضادات الحيوية ، والولادة المطولة ، وإجهاد الجهاز الهضمي والمثانة. يمكن أن تؤثر المضادات الحيوية على ميكروبيوم الأمعاء ، وتسمح للبكتيريا الضارة بالتكاثر وبالتالي تزيد من خطر الإصابة بالإسهال. 

2. انتفاخ البطن


تشير دراسة إلى أن انتفاخ البطن مرتبط بحوالي 20 في المائة من الولادات في القسم C. تعتبر بعض الأطعمة والتغذية المبكرة من الأسباب الرئيسية لتفاقم احتباس الغازات في المعدة.

 

3. الفتق


الفتق هو من بين مشاكل الجهاز الهضمي النادرة التي قد تحدث بعد الولادة القيصرية. يمكن للشق الذي يتم إجراؤه أثناء الولادة القيصرية أن يضعف بعض مناطق المعدة وقد يحدث فتق عندما يندفع جزء من المعدة أو الأمعاء للخارج عبر تلك المناطق الضعيفة ، مما يؤدي إلى انتفاخ الفتق. النساء الحوامل المصابات بالسمنة ومرض السكري أكثر عرضة للإصابة بالفتق. 

 

4. الغثيان والقيء


يتم إعطاء النساء الحوامل اللواتي على وشك الخضوع لعملية ولادة قيصرية تخدير ناحي أو عام لجعلهن نائمات أو منع الأحاسيس من منطقة البطن.

 يحدث الغثيان والقيء عادةً عندما تكون المرأة الحامل مستيقظة أثناء الجراحة القيصرية أو بعدها ، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض ضغط الدم أو استخدام الأدوية. يمكن معالجته بسهولة بطرق العلاج بالابر أو إعطاء السوائل في الوريد.

يمكن أن تساعد الأدوية مثل الأطعمة المضادة للإسهال والأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي والمخللات والكفير في تحسين وظائف الجهاز الهضمي إلى حد كبير بعد القسم C. يمكن أن تساعد البروبيوتيك ، عند تناولها كأطعمة أو حتى كمكملات ، في تحقيق التوازن بين ميكروبيوم الأمعاء وعلاج مشاكل الجهاز الهضمي. 

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