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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

طيران الإمارات تتوج بلقب أرقى ناقلة عالمية

طيران الإمارات
طيران الإمارات

نالت طيران الإمارات لقب أرقى ناقلة جوية عالمية، ضمن جوائز "أبيكس" لتقييم شركات الطيران، لتصبح بذلك من أوائل الناقلات الجوية التي تكرم بهذه الفئة الجديدة التي تتصدر جوائز "أبيكس" لاختيارات المسافرين.

وبحسب تقرير عبر وكالة أنباء الغمارات الرسمية “وام”، فقد حازت أيضا طيران الإمارات بالإضافة إلى ذلك لقب ناقلة الخمس نجوم  للمرة الثانية وحصلت على جائزة "أبيكس" لاختيارات المسافرين لأفضل ترفيه جوي للمرة الرابعة وذلك في حفل توزيع جوائز أكبر حدث حضوري في صناعة السفر لهذا العام الذي أقيم مؤخرا في سنغافورة.

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وتعد جائزة "أرقى ناقلة عالمية" الجديدة التي طورتها شركة "ييتس آند بارتنرز" فريدة من نوعها لأنها لا تقتصر على تقييم خدمات ومنتجات الناقلة فحسب بل تشمل أيضا إجراءات واحتياطات الصحة والسلامة وجهود الاستدامة ما يجسد توقعات العملاء اليوم ومجالات التركيز الرئيسية لصناعة الطيران.

وتمنح جائزة "أرقى ناقلة عالمية" مثلها في ذلك مثل جميع جوائز أبيكس بناءً على تقييمات أكثر من مليون مسافر جوا يجري التحقق منها ومراجعتها بشكل مستقل.

وأعرب السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات عن فخر طيران الإمارات بكونها من أوائل الناقلات العالمية التي حصلت على لقب أرقى ناقلة عالمية ونيل هذه الجائزة شرف عزيز على قلبي حيث يكرم العمل الرائع لفريقنا عبر العالم للوصول إلى القمة في تقييم أبيكس الجديد.

وقال أن هذا التكريم جاء بفضل العمل الدؤوب والجهود المتواصلة التي يبذلها موظفونا لتوفير رحلات آمنة والمضي قدما في مبادرات الاستدامة وتقديم خدمات وفق أعلى المعايير وأنا على ثقة من أن فئة أرقى ناقلة جوية عالمية سوف تلعب دوراً بالغ الأهمية في صناعتنا ما سيساعد على تعزيز جهود التركيز على الاستدامة من أجل تحسين عالمنا.

وقال رئيس أبيكس التنفيذي جو ليدر.. إن التحسينات المستمرة التي تجريها طيران الإمارات في تجربة الركاب كل شيء وتؤكد خدماتها المتميزة ونظامها الرائد للترفيه الجوي وإجراءات السلامة والوقاية الصحية بالإضافة إلى طائراتها الحديثة ذات الكفاءة في استهلاك الوقود على القيم التي نعليها والتي أهّلت طيران الإمارات لنيل لقب أرقى ناقلة عالمية من أبيكس.

ويعد تشغيل الطائرات الحديثة والفعالة في استهلاك الوقود عنصرا محوريا في نموذج عمل طيران الإمارات كما يجسد التزامها المستمر بمليارات الدولارات نحو راحة الركاب وتقليل الأثر البيئي لعملياتها.

كما تعتمد طيران الإمارات برنامجا شاملا طويل الأمد لكفاءة استهلاك الوقود يقوم على تحديد أفضل طرق خفض حرق الوقود والانبعاثات وتنفيذها حيثما كان ذلك ممكناً من الناحية التشغيلية.

ووقعت طيران الإمارات في معرض دبي للطيران الذي أقيم مؤخرا اتفاقية مع "ئي جي أفييشن GE Aviation" لتطوير وتنفيذ تجربة قيام إحدى طائرات الناقلة البوينج 777-300ER التي تعمل بمحركات GE90 برحلة تجريبية باستخدام وقود طيران مستدام SAF بنسبة 100 بالمائه.

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