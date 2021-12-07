اقتصاد الكويت| البورصة تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

أغلقت بورصة الكويتية تعاملاتها على ارتفاع اليوم, مؤشر السوق العام 64ر57 نقطة ليبلغ مستوى 82ر7041 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 83ر0 %، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 7ر381 مليون سهم, عبر 14716 صفقة نقدية, بقيمة 5ر78 مليون دينار.



وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فقد ارتفع مؤشر السوق الرئيس بمقدار 6ر54 نقطة, لينهي تداولاته عند 93ر5895 نقطة, مرتفعاً بنسبة 93ر0 %, جراء تداول 2ر267 مليون سهم, بقيمة 7ر28 مليون دينار, نتيجة تنفيذ 8827 صفقة نقدية.

وصعد مؤشر السوق الأول بمقدار 76ر59 نقطة, مسجلاً 03ر7633 نقطة, ما نسبته 79ر0 %, من خلال تداول 4ر114 مليون سهم, عبر 5889 صفقة بقيمة 8ر49 مليون دينار.

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية تبايناً ملحوظاً لدى إغلاق تعاملات اليوم، وارتفع مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.2% مسجلاً 11538.26 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 2.82% ليصل إلى 2135.28 نقطة، وشملت التراجعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا الذي فقد 2.29% من قيمته، منهياً التعاملات عند مستوى 3136 نقطة.



وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 3.3 مليارات جنيه ليصل إلى 728.9 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بالسوق بلغت 1.77 مليار جنيه.